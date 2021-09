Con l’arrivo dell’autunno giungeranno tante novità per quanto riguarda Android, Google TV e anche per Android Auto. Nel dettaglio, Google ha presentato per il suo sistema di infotainment innovazioni per telefoni e per auto, tra cui la collaborazione con Honda per Android Automotive. Il grande e noto produttore automobilistico giapponese inizierà a costruire veicoli con a bordo Android Automotive integrato a partire dal 2022. Nei prossimi mesi, dunque, gli utenti non solo potranno ascoltare musica, podcast e news, ma potranno anche divertirsi con i GameSnacks, ovviamente quando si è fermi nella vettura.

Tra le tante innovazioni pronte ad arrivare spicca certamente il supporto per i profili di lavoro con la possibilità, avendo a disposizione uno smartphone dual-SIM, di selezionare quale SIM utilizzare in chiamata tramite Android Auto. Il colosso di Mountain View ha inoltre presentato interessanti novità anche per quanto riguarda Waze, famosa applicazione mobile gratuita di navigazione stradale per dispositivi mobili, che su Android Auto sfoggerà un nuovo design con tema scuro, indicatori di corsia, con le mappe e le direzioni che si mostreranno predominanti. Ovviamente, tutto ciò sarà possibile collegando, in modo del tutto semplice, il proprio smartphone Android all’auto. Ulteriore novità di rilievo riguarda la modalità alla guida di Assistant: infatti, dovrebbero giungere schede facilmente riconoscibili con musica, messaggi e tante altre app utilizzate più frequentemente.

Con il comando “Hey Google, let’s drive” oppure tramite il collegamento Bluetooth alla propria auto, Google Assistant mostrerà una rinnovata dashboard più completa di informazioni. Saranno difatti mostrati dei pannelli che, al tocco, mostreranno accesso alla navigazione, alle ultime chiamate o ai messaggi ed ai controlli multimediali di contenuti. Inoltre, per una maggiore sicurezza ed evitare quindi di distrarsi alla guida e togliere le mani dal volante, i messaggi di testo verranno letti ad alta voce in maniera automatica utilizzando i comandi vocali. Come ultima novità, ma per adesso attiva solo negli Stati Uniti, si potrà pagare il rifornimento di benzina direttamente da Android Auto, tramite Google Pay. Questa fantastica funzionalità, però, sarà difficile utilizzarla anche in Italia.