Nessuna pausa per l’ormai costante tentativo di truffa con protagonisti gli SMS Gruppo ISP che tirano in ballo la Banca Intesa Sanpaolo a suo discapito naturalmente, senza che l’istituto abbia nulla a che fare proprio con la strategia di raggiro in atto. Durante tutta la prima parte del 2021 messaggi simili a quello che andremo ad esaminare oggi sono giunti sugli smartphone di tanti italiani ma sempre in forme e con contenuti diversi. Anche in quest’ultimissima parte di settembre, si registra un’altra ondata di note ben poco lecite che hanno di certo l’obiettivo di irretire nuove vittime.

Il nuovo SMS Gruppo ISP in massima circolazione in questa settimana è quello presente nell’immagine di inizio articolo. La comunicazione fa riferimento ad una presunta sospensione del conto dell’utente e alla necessità di bloccare l’operazione andando sul sito della banca. Il link interno al messaggio altro non è che un collegamento ad un finto portale di home banking di Banca Intesa. Per quanto abbastanza somigliante all’originale non ha alcun carattere istituzionale e anzi include la truffa vera e propria.

La stessa Intesa Sanpaolo attraverso il suo canale Twitter ufficiale ha chiarito che la comunicazione in circolazione non le appartiene. Non esisterà mai alcun SMS Gruppo ISP con destinatari i clienti dell’istituto perché quest’ultimo non fa mai richiesta di credenziali di accesso attraverso un messaggio di testo inviato sul telefoni. Chiunque, anche per sbaglio, atterri sul finto sito Intesa dovrebbe stare molto attento e non inserire mai i propri dati personali in qualche form.

Per qualsiasi problema in corso dopo i tentativi di smishing, Intesa Sanpaolo invita i suoi stessi clienti a contattare gli operatori della banca attraverso tutti i canali ufficiali, anche con messaggio privato sui canali social dell’istituto. Ogni specifico caso verrà esaminato per evitare spiacevoli ammanchi sui conti o altre frodi.