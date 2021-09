Una storia d’amore tra Meredith e Hayes in Grey’s Anatomy 18 sembra ormai una strada obbligata: dopo che Grey ha perso un marito e un ex compagno a cui era ancora molto legata, nelle ultime due stagioni è rimasto in sospeso un potenziale interesse per il nuovo arrivato in ospedale, il chirurgo pediatrico mandato a Seattle da Cristina e subito ribattezzato McWidow (anche lui vedovo, proprio come la protagonista).

Dell’ipotesi di vedere insieme Meredith e Hayes in Grey’s Anatomy 18 ha parlato la sceneggiatrice e produttrice Meg Marinis, in diverse occasioni in vista del debutto della nuova stagione che parte il 30 settembre su ABC.

Meredith e Hayes in Grey’s Anatomy 18 potrebbero finalmente avere un primo appuntamento vero, rimandato da molto tempo, ma non sarà questa la priorità per Grey. Parlando a TvGuide, la sceneggiatrice Marinis ha sottolineato che Meredith sarà molto presa dal suo nuovo ruolo in ospedale.

La nuova responsabile del programma di specializzazione inizierà la stagione piena di energie e devota alla sua carriera. L’appuntamento con Cormac rimane in sospeso. Al momento, Meredith non sta cercando una nuova relazione.

La chimica tra Meredith e Hayes in Grey’s Anatomy 18 potrebbe svilupparsi dunque lentamente: l’invito del chirurgo a bere un drink insieme è rimasto sullo sfondo a causa dei tanti eventi avversi della stagione 17, in primis il fatto che Meredith è finita in terapia intensiva, ricorda Marinis a TvLine. Dunque i due non hanno ancora avuto “un drink ufficiale“, per così dire.

Il tempo non è stato dalla loro parte! Le ha chiesto di bere una cosa insieme e poi l’ha trovata fuori, collassata dal COVID. Eppure abbiamo visto Hayes essere più attratto da lei anche se è stata in un letto d’ospedale per tutta la stagione.

Sempre Marinis ha ricordato che Meredith e Hayes in Grey’s Anatomy 18 saranno due persone provate da quanto accaduto nella stagione precedente. In una più recente intervista a TvLine, la produttrice esecutiva ricorda anche il recente lutto che ha colpito Grey e l’intero ospedale, la perdita del dottor DeLuca.

Penso che lei sia stata stritolata nella scorsa stagione. Anche se era ricoverata, ha appena perso DeLuca. Non credo che stia cercando l’amore attivamente. Ma questo significa che non la troverà? Non direi che lo stia cercando attivamente, perché è appena uscita dalla crisi del COVID e la sua carriera e la sua famiglia sono sempre state al primo posto. Penso che Meredith sia aperta all’idea, ma sicuramente non lo dà a vedere.

Un lieto fine per Meredith e Hayes in Grey’s Anatomy 18 potrebbe essere la strada per avviare la serie verso una conclusione, così come auspicato sempre più frequentemente dalla protagonista Ellen Pompeo.