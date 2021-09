Nella giornata di ieri 23 settembre, i problemi DAZN hanno nuovamente reso difficile se non impossibile la visione delle partite di Campionato di serie A, in particolare quella delle 18:30 con protagoniste la Sampdoria e il Napoli. L’ammissione, da parte del servizio di streaming, dei malfunzionamenti plateali delle ultime ore è andata di pari passo con la conferma che chi è stato impattato dal down riceverà un rimborso. Cerchiamo dunque di comprendere cosa potrebbe succedere nelle prossime ore, proprio a tutela degli abbonati.

Intanto va detto che i problemi DAZN registrati nel pomeriggio di ieri sono da collegarsi all’app del servizio. Il team di supporto tecnico asserisce di essere intervenuto subito per il ripristino delle normali funzioni di visione ma di fatti, la maggior parte dei clienti non sono riusciti a visualizzare neanche metà della partita già citata tra Sampdoria e Milan. A chi ha continuato anche successivamente a riscontrare anomalie, è stato poi consigliato di forzare l’arresto dell’app e dunque ripartire con il suo caricamento da zero.

Nonostante lo scoraggiamento evidente per l’esperienza di visione troppo spesso costellata di problemi, c’è da dire che almeno questa volta proprio DAZN ha riconosciuto che i suoi clienti dovranno ricevere un indennizzo per quanto accaduto. Peccato che, almeno finora, non sia scesa nei particolari di come gli abbonati possano essere rimborsati ma è chiaro che gli interessati riceveranno una comunicazione specifica (si presume via mail) che li informerà delle prossime misure.

Potrebbe accadere che a seguito degli ultimi problemi DAZN, chi ha un abbonamento riceva uno sconto speciale per il prossimo mese, magari automaticamente calcolato al prossimo rinnovo. Resta però un dubbio concreto sulle modalità di indennizzo di chi, ad esempio, non ha un contratto diretto proprio con DAZN, semmai via TIM VISION. L’eventuale promozione o sconto dovrebbe essere calcolata automaticamente sulla bolletta dei clienti TIM appunto ma, almeno per il momento, non sono giunti chiarimenti in proposito dall’operatore telefonico. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore.