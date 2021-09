Continua l’appuntamento con NCIS 18 su Rai2 ogni venerdì sera in prima serata, in coppia con Bull 5: per entrambi i procedural di CBS si tratta della seconda parte delle rispettive stagioni, la cui programmazione è ripartita in prima tv alla fine dell’estate dopo la tradizionale pausa.

NCIS 18 su Rai2 giunge il 24 settembre all’episodio numero 14, avvicinandosi al finale di stagione: a causa della pandemia da Covid, infatti, questo capitolo del procedural si è fermato a quota 16 episodi. Ne conta altrettanti la quinta stagione di Bull, che al momento raggiunge a quota 11 episodi in onda su Rai2 in prima tv. Dopo il finale di stagione di NCIS 18 in onda tra due settimane, la programmazione dei restanti episodi di Bull si sposterà al sabato sera, dopo i nuovi episodi The Rookie 3.

Ecco la trama di NCIS 18 su Rai2 in onda il 24 settembre alle 21.20, dal titolo Piccoli Cambiamenti.

Un capitano della Marina, pedinato nel tragitto casa-ufficio, muore nella colluttazione con un uomo che gli ruba il portatile, contenente informazioni sensibili sui membri dell’NCIS. Il mandante del furto è Hassan, un pericoloso gangster che vuole arrivare a Phin.

Subito dopo NCIS 18 su Rai2 va in onda un nuovo episodio della quinta stagione di Bull, un capitolo speciale che indaga la nascita della squadra attraverso dei flashback in cui Jason Bull si inventa letteralmente una nuova attività come analista processuale a partire da un caso di malagiustizia. Ecco la trama dell’episodio 11, intitolato Verità e Riconciliazione, in onda il 24 settembre dalle 22.05.