Mentre La Casa di Carta si avvia alla sua conclusione, con gli ultimi 5 episodi in arrivo il 3 dicembre su Netflix, lo streamer si è appena accaparrato un nuovo format che potrebbe diventarne l’erede. Si tratta di Jigsaw, prodotta dalla Scott Free Productions di Ridley Scott, nuova serie di genere heist movie già in produzione.

Come La Casa di Carta la nuova serie racconta rapine spettacolari ed avvincenti, proponendosi di ricostruire il più grande colpo della storia: la trama, che si dipana in 8 episodi, è “liberamente ispirata alla vicenda reale in cui 70 miliardi di dollari in obbligazioni sono scomparsi nel centro di Manhattan durante l’uragano Sandy” nel 2012.

Come La Casa di Carta ha il suo Professore, Jigsaw può contare su un personaggio dalla mente brillante capace di architettare un colpo mai visto prima. Giancarlo Esposito (Better Call Saul, Breaking Bad e The Boys) e Paz Vega (Sex and Lucía, Spanglish) guidano il cast: il primo interpreta Leo Pap, descritto come un ladro di lungo corso “intelligente, profondo e motivato, con la mente di un ingegnere e un occhio meticoloso per i dettagli“, mentre la seconda interpreta Ava Mercer, un avvocato che sa bene come muoversi in aula e fuori dall’aula. A completare il cast Rufus Sewell, Tati Gabrielle, Peter Mark Kendall, Rosaline Elbay, Jai Courtney e Nousha Noor.

Altra similitudine con La Casa di Carta sta nell’approccio “non lineare” e “interattivo” della narrazione, che coprirà un arco di tempo lungo ben 24 anni, raccontando i decenni prima della rapina, la rapina stessa e le sue conseguenze un anno dopo. Jose Padilha, noto per Elite Squad e Narcos, dirigerà i primi due episodi, mentre gli altri saranno diretti da Eric Garcia. Le riprese sono attualmente in corso a Brooklyn nel nuovo studio all’avanguardia di Netflix a New York, Bushwick Studio, società di produzione che ha appena aperto i battenti questo mese e inaugura la sua attività proprio con Jigsaw. Scott Free Productions di Ridley Scott cura la produzione della serie, con David W. Zucker e Jordan Sheehan come produttori esecutivi insieme a Justin Levy di Automatik Entertainment e Russell Fine.