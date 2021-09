Il trailer di Gomorra 5 preannuncia la resa dei conti fra i protagonisti della saga Sky ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano. La serie prodotta da Cattleya, in collaborazione con Beta Film, arriverà su Sky e in streaming su NOW a partire dal 19 novembre. I primi due episodi debutteranno sul palcoscenico internazionale di Canneseries il 13 ottobre, fuori concorso, come evento di chiusura del festival delle serie TV di Cannes, prima di essere disponibili per tutti gli abbonati Sky.

Ad annunciare il debutto è il trailer di Gomorra 5, che rappresenta un’anteprima dei dieci nuovi episodi con cui si conclude la serie italiana più nota al mondo (quinta nella classifica del New York Times fra le produzioni non americane più importanti del decennio 2010/2020), venduta in questi anni in più di 190 territori e pluripremiata in diversi Paesi.

Il trailer di Gomorra 5 mostra nuovamente, per l’epilogo del dramma di mafia ambientato nel napoletano, Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, e il grande ritorno di Marco D’Amore nel ruolo di Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione. Mentre Genny è stato costretto alla latitanza, in un bunker, alla fine della quarta stagione, Ciro torna dalla Lettonia: è vivo e vegeto, come svelato dal film L’Immortale dedicato al personaggio, e Genny non riesce a credere che lo abbia lasciato da solo, per di più col rimorso di averlo ucciso.

Il trailer di Gomorra 5 mostra anche il ritorno di altri personaggi chiave della saga. Nel cast dell’ultima stagione figurano Ivana Lotito nei panni di Azzurra, che abbandonata da Genny cercherà di proteggere il piccolo Pietro a tutti i costi, lontano da suo padre e dal suo mondo criminale, e Arturo Muselli nei panni di Enzo Sangue Blu, l’ex re di Forcella divorato dai sensi di colpa per la morte di tanti compagni. Marco D’Amore, oltre ad interpretare Ciro, è anche regista dei primi cinque episodi, un ritorno dietro la macchina da presa dopo che aveva diretto due episodi di Gomorra 4 e il film L’Immortale. Gli episodi 6, 7, 8 e 10 dell’ultima stagione sono invece diretti da Claudio Cupellini, storico regista della serie. Entrambi sono anche supervisori artistici.

Nel trailer di Gomorra 5 appaiono per la volta anche diversi nuovi ingressi nel cast nei panni dei rispettivi personaggi. Domenico “Mimmo” Borrelli (5 è il numero perfetto, L’equilibrio) sarà Don Angelo detto ‘O Maestrale, feroce boss di Ponticelli determinante per la guerra di Genny contro i Levante per la riconquista di Secondigliano. Tania Garribba (Il Primo Re, Tutto il mio folle amore) è invece Donna Luciana, la moglie di ‘O Maestrale, intelligente, astuta e raffinata nonché feroce quanto il marito. Carmine Paternoster (Gomorra, L’intervallo) è nei panni di ‘O Munaciello, uno dei capipiazza di Secondigliano, mentre Antonio Ferrante (Preferisco il rumore del mare, Tutti i soldi del mondo) e Nunzia Schiano (Dogman, Reality, Benvenuti al Sud) sono rispettivamente Vincenzo Garignano detto ‘O Galantommo, vecchio boss di un paesino vesuviano, e Nunzia, la sua fiera e infaticabile moglie.

Ecco il trailer di Gomorra 5 con le prime immagini e la trama dei nuovi episodi, girati fra Napoli, Riga e Roma.