C’è già chi lo definisce il miglior smartphone mai realizzato della serie S: il Samsung Galaxy S22 Ultra con probabile lancio e distribuzione tra gennaio e febbraio è già al centro di un numero copioso di anticipazioni trasmesse attraverso fonti affidabili alle quali va dato il giusto peso. Tra i rumor più accreditati oramai c’è quello che prevedrebbe il top di gamma con la S Pen integrata, per continuare la tradizione della serie Note ormai accantonata.

Il solito e ben informato tipster Ice Universe afferma di essersi interfacciato con numerose fonti: tutte vanno nella medesima direzione del prossimo Samsung Galaxy S22 Ultra con S Pen integrata, ossia presente in un alloggiamento del dispositivo. L’informatore ha condiviso anche uno schema del profilo laterale basso del telefono che dovrebbe avere proprio il foro per il pennino, da estrarre e reinserire nella sua posizione con un semplice click. Sempre Ice Universe ritiene che per questa peculiarità dello smartphone e di certo anche per altri surplus hardware non meglio specificati, il prossimo modello sarà il migliore in assoluto degli ultimi anni e per questo molto apprezzato dal pubblico.

C’è solo da capire ora se la specifica novità della S Pen sul Samsung Galaxy S22 Ultra potrà influenzare in qualche modo la futura autonomia dell’ammiraglia. Di certo l’alloggiamento per il pennino prenderà il suo spazio fisico e la cosa potrebbe limitare l’amperaggio della componente batteria sul dispositivo della prossima serie più accessoriato di tutti. A sostegno della carica del telefono interverrà di certo l’ottimizzazione software e una migliorata funzione di risparmio energetico in numerose occasioni ma su questo fronte bisognerà attendere e non poco per avere certezze. Come riportato ad inizio articolo, la commercializzazione di tutta la serie S dovrebbe concretizzarsi non prima di gennaio 2022, se non nel mese di febbraio per tutti i paesi del mondo.