Un nuovo best-seller approderà presto sul piccolo schermo: si tratta de L’Ultima Cripta – Le Avventure di Ulises Vidal, il primo romanzo della trilogia di Fernando Gamboa che ha venduto oltre mezzo milione di copie in tutto il mondo. I viaggi avventurosi del subacqueo Ulises Vidal diventano una serie di produzione spagnola, adattata per lo schermo da Javier Olivares, prolifico creatore e produttore di fiction come Isabel e El Ministerio del Tiempo. Lo stesso showrunner sta anche sviluppando l’attesa serie sul regno di Juan Carlos I con Pilar Eyre, già annunciata come la versione spagnola di The Crown.

A realizzare L’Ultima Cripta sarà la società The Mediapro Studio, già dietro serie di successo come Vis a Vis, The Head e coinvolta nella co-produzione anche di The New Pope e The Young Pope di Paolo Sorrentino. Attualmente sta realizzando Express, la nuova serie di Maggie Civantos con lo showrunner di Vis a Vis, Ivan Escobar.

L’Ultima Cripta, primo volume di una trilogia, si apre con la scoperta da parte del subacqueo Ulises Vidal di una piccola campana di bronzo sepolta in una barriera corallina nei pressi dell’isola honduregna di Utila. Con l’aiuto del professore di storia medievale Eduardo Castillo, capirà che la campana è un manufatto templare: una circostanza impossibile, a meno di riscrivere l’intera storia contemplando il fatto che Templari abbiano effettivamente attraversato l’Atlantico secoli prima della spedizione di Cristoforo Colombo del 1492 che portò alla scoperta delle Americhe. Nell’auspicio di trovare il leggendario tesoro dei Templari, il subacqueo e il professore uniscono le forze con l’archeologa messicana Cassandra Brooks, imbarcandosi in un’avventura in giro per il mondo in stile Indiana Jones, prima di scoprire uno scioccante segreto nascosto in una minuscola chiesa guatemalteca.

L’Ultima Cripta è l’opera in cui Gamboa ha sublimato le grandi ispirazioni della sua giovinezza, dai film d’avventura alla passione per i viaggi: lo scrittore sarà coinvolto nella produzione esecutiva per trasformare il suo best-seller in quella che ha definito “una grande serie di avventure“. Il format non ha ancora una distribuzione internazionale, ma certamente non farà fatica a trovare piattaforme interessate ad acquisirne i diritti di trasmissione.