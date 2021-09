Tra i personaggi più amati interpretati da Lino Guanciale c’è senza dubbio Guido Corsi, l’avvocato di Che Dio ci Aiuti. L’attore è entrato a far parte del cast della fiction Rai nella seconda stagione, ed è rimasto per le successive due (sebbene nella quarta apparendo solo in un ruolo ricorrente).

I fan non hanno gradito il modo in cui il personaggio è stato fatto fuori off-screen all’inizio della quinta stagione (e ci sono state svariate polemiche al riguardo). Anche Lino Guanciale disse la sua all’epoca della messa in onda.

Dopo due anni da quell’episodio in questione, l’attore è tornato a toccare quel tasto dolente durante un’ospitata a Da noi… A ruota libera. Gianmarco Saurino, che ha raccolto l’eredità di Guanciale in Che Dio ci Aiuti, gli ha rivolto una domanda a sorpresa a proposito dell’uscita di scena improvvisa di Guido Corsi:

So che ci sono tantissime persone affezionatissime al personaggio e che non mi hanno perdonato la sua morte. Però sono convinto che quello sia stato il bene per quell’esperienza.

Durante la trasmissione del primo episodio di Che Dio ci Aiuti 5, i fan si sono rivoltati in rete, accusando la fiction di aver rovinato la storia tra Azzurra e Guido, una delle più seguite in televisione. Dopo la morte dell’avvocato, l’esuberante personaggio di Francesca Chillemi (che vedremo nella fiction Viola come il Mare) ha attraversato un periodo di crisi e poi grande cambiamento, che l’ha convinta a prendere i voti.

In risposta ai fan di Guido delusi per il suo trattamento, Lino Guanciale ha rivolto delle parole diplomatiche:

È anche bene capire quando devi passare le consegne. La memoria del personaggio molto amato, secondo me, resta più forte se sai quando lasciarlo andare.

Lino Guanciale è uno dei grandi protagonisti della televisione italiana, soprattutto per le fiction Rai. Il 2022 lo vedremo praticamente ovunque: sarà Leonardo Cagliostro per l’ultima volta ne La Porta Rossa 3; indosserà i panni di uno dei Sopravvissuti nella nuova serie di Rai2; e infine sarà nel cast di Noi, l’atteso remake italiano di This Is Us.