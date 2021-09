Fiorello a Sanremo 2022: è ufficiale. Lo annuncia Amadeus. ospite di Porta A Porta, da Bruno Vespa, su Rai1. Al suo fianco, per il terzo anno consecutivo, sul palco del Festival della Canzone Italiana, ci sarà ancora una volta uno dei suoi migliori amici.

“Per me lui è un fratello, gli voglio bene e non potrei fare Sanremo senza di lui”, le parole di Amadeus su Fiorello a Sanremo 2022. Nel momento in cui dal parte di Bruno Vespa viene posta una domanda esplicita, Amadeus risponde altrettanto esplicitamente confermando la presenza di Fiorello al Festival.

La formula vincente, dunque, verrà replicata anche il prossimo anno sul palco di Sanremo.

“Non avrei mai potuto fare il primo Sanremo così come è stato fatto e tantomeno il secondo Sanremo se io non avessi avuto Rosario con me. Per me lui è un fratello, gli voglio bene e non potrei fare Sanremo senza di lui. Lui ogni volta che dico questo mi insulta perché dice: “Vedi, mi fai venire i sensi di colpa e dopo devo venire”. Non c’è Sanremo per me senza lui”, le parole di Amadeus, direttore artistico per il terzo anno consecutivo.

Si conoscono da 35 anni, ricorda su Rai1. Non sa mai cosa fa sul palco e non vorrà saperlo neanche questa volta. Dopo 35 anni di amicizia, Amadeus si fida ciecamente di Fiorello e pensa che sia il più grande showman italiano.

Qualche anticipazione sul Festival di Sanremo 2022 viene rivelata anche fronte cover e canzoni in gara. I Campioni in gara al Festival non saranno più di 24 e la serata cover subisce qualche modifica. Innanzitutto si sposta dal tradizionale giovedì alla serata del venerdì, tradizionalmente la finale delle Nuove Proposte che quest’anno invece a febbraio non ci saranno. La gara Giovani è anticipata a dicembre.

Lato cover, i cantanti gara potranno scegliere canzoni degli anni ’60, ’70, ’80, anche internazionali, non solo italiane.