iPhone 13 mini può raggiungere una velocità di ricarica massima fino a 12W tramite il caricabatterie MagSafe standard di casa Apple (se impiegato con un adattatore di alimentazione adatto), contro i 15W degli altri modelli. Una limitazione probabilmente dovuta ai limiti termici di cui sono vittime le batterie di più piccole dimensioni, che necessitano di meno energia per ricaricarsi. iPhone 13 mini, così come iPhone 12 mini, potrebbe comunque impiegare lo stesso intervallo di tempo per arrivare al 100% di ricarica tramite MagSafe (fino a 12W) rispetto agli altri iPhone 13 (fino a 15W).

La mela morsicata ne ha parlato in prima persona in un documento del supporto ufficiale relativo al caricabatterie MagSafe, sostenendo che iPhone 13 mini e iPhone 12 mini possono entrambi ricaricarsi fino alla velocità massima di 12W per una ricarica wireless più veloce con almeno 9V/2,03A. Si tenga presente che il caricabatterie MagSafe è concepito per garantire una potenza massima fino a 9 volt (V) e 3 amp (A) con un alimentatore adatto (USB PD), e che è in grado di ottimizzazione la potenza erogata dal melafonino, che cambia a propria volta di continuo per l’incidenza di diversi fattori, tra cui l’attività di sistema e la temperatura. MagSafe impiega alcuni magneti per allineare la bobina di ricarica al device (un disturbo di cui, in genere, sono vittime i sistemi di ricarica senza fili).

Per l’erogazione massima di 15W di potenza serve comunque affidarsi ad un caricabatteria capace di erogare almeno 20W in termini di potenza. Prima di acquistare un qualsiasi prodotto serve conoscerlo a fondo: iPhone 13 mini non fa eccezione, ed è per questo che abbiamo ritenuto opportuno portare la questione alla vostra attenzione. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.