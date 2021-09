Il Napoli allenato da mister Luciano Spalletti sta dimostrando, giornata dopo giornata, di essere in grande forma e sta dando chiari segnali di una squadra sempre più consapevole delle sue enormi potenzialità. Con la vittoria di ieri pomeriggio, ottenuta al Marassi contro la Sampdoria grazie ad un magico poker composto dalla fantastica doppietta di Osimhen e dalle reti di Fabian Ruiz e Zielinski, la compagine partenopea ha collezionato cinque successi di fila in campionato portandosi al comando, e a punteggio pieno (15 punti), in classifica. Tanti sono gli azzurri che stanno facendo davvero bene, ma uno in particolare sta avendo un impatto straordinario in ogni partita: si tratta di André Zambo Anguissa.

Il nuovo acquisto del Napoli, Anguissa, è considerato l’uomo della svolta. Con lui il centrocampo è tra i più solidi, combattivi e forti di tutte le squadre di Serie A. L’edizione giornaliera del ‘Corriere dello Sport sottolinea ed esalta l’impatto che il centrocampista camerunense sta avendo nel club di De Laurentiis. Tra l’altro, il 25enne ex Fulham è costato “soli” 500mila euro di prestito ed un ingaggio pari ad un milione e 750mila euro l’anno. Il noto quotidiano sportivo ha voluto “stuzzicare”, in modo scherzoso, un po’ la Juventus dicendo di non dire nulla ad Agnelli, agli azionisti del club bianconero e soprattutto al tecnico Allegri, che il Napoli ha speso queste cifre per il suo acquisto.

Inoltre, in seguito a ciò che si è visto ieri a Genova contro la Samp, e dopo quello che il Napoli ha fatto fino ad oggi, vedere l’attuale centrocampo della Juve, l’intero staff bianconero potrebbe non prenderla benissimo. Il club azzurro, con un innesto intelligente ed economicamente sostenibile, ha restituito equilibrio agonistico e tattico al suo centrocampo. Con quello che pesano tra cartellini e ingaggi dei vari Rabiot, Ramsey, Bentancur e McKennie, la Juventus continua invece ad andare a tentoni. Insomma, l’arrivo di Anguissa a Napoli rappresenta la chiave in grado di trasformare la mediana azzurra in una perfetta architettura solida e dinamica.