Al Bano è nonno, per la terza volta: è nata la figlia di sua figlia. Cristel Carrisi ha dato alla luce una splendida bimba che per nonno Al Bano è la terza nipote.

La bimba si chiama Rio Ines, questo il particolare nome scelto per la piccola, la terzogenita di Cristel e del compagno Davor Luksic. I due sono legati dal 2016.

La notizia della nascita della piccola Rio Ines è stata comunicata direttamente da nonno Al Bano in diretta televisiva, durante la presentazione del cast ufficiale della nuova edizione di Ballando Con Le Stelle.

Albano Carrisi sarà infatti tra i ballerini scelti da Milly Carlucci per la prossima edizione del programma, ormai ai blocchi di partenza. Stavolta a Ballando Con Le Stelle non ci sarà Raimondo Todaro, che ha lasciato Rai 1 per Amici di Maria De Filippi, ma ci sarà Arisa che ha invece fatto il percorso contraro, lasciando la scuola Mediaset a favore del ballo sul primo canale della TV di Stato.

Il lieto evento è stato condiviso dal Al Bano con grande gioia in diretta TV. Sua figlia Cristel Carrisi è diventata mamma per la terza volta e ha regalato ad Al Bano la terza nipotina.

La notizia della gravidanza di Cristel era stata spoilerata sulle pagine del settimanale Gente e non era mai stata ufficialmente confermata dalla coppia. Le fonti ben informate di Gente avevano anche anticipato che il piccolo/la piccola avrebbe visto la luce in autunno, calcoli che si sono rivelati precisi e perfetti fino alla nascita della bambina avvenuta negli ultimi giorni di settembre. Per la coppia è la seconda bambina: è femmina anche la loro secondogenita mentre il primo figlio, nato nel 2018, è un maschietto.