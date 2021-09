Ultimo svela la tracklist del nuovo album, atteso per il mese di ottobre. Ci saranno ben 17 canzoni in Solo di Ultimo, l’album in programma per il 22 ottobre 2021. Ad annunciare i primi dettagli sul nuovo progetto è stato lo stesso artista via social, a sorpresa.

Nessuno si aspettava infatti un nuovo disco entro la fine dell’anno, nonostante i concerti già programmati per il 2022 che lo porteranno ad esibirsi negli stadi per una intera tournée con gran finale al Circo Massimo di Roma. Concerti programmati per il 2020, poi rimandati dal 2021 e posticipati al 2022, con la speranza di poterli effettivamente svolgere.

Ultimo avrebbe dovuto presentare il disco Colpa Delle Favole ma nel frattempo ne rilascia un altro. Solo ha già una data di uscita e anche una copertina. Nelle scorse ore il cantante ha svelato anche la tracklist, una lunga selezione di ben 17 brani che regalerà ai fan il prossimo mese.

Nella tracklist di Solo ci sono anche i singoli giù rilasciati negli scorsi mesi. Presenti 22 Settembre, 7+3 e Tutto Questo Sei Tu. In Solo anche l’ultimo singolo, Buongiorno Vita.

Il nuovo progetto musicale di Ultimo è disponibile in preorder nelle versioni CD, doppio LP bianco (anche in edizione limitata autografata in esclusiva su Amazon), e nelle speciali versioni box doppio LP Deluxe e box CD Deluxe, contenenti anche 17 tavole illustrate.

Dal 2019 Ultimo è Goodwill Ambassador UNICEF e supporta i progetti di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari in Mali, dove nel 2020 è stato per la sua prima missione sul campo.

Tracklist Solo di Ultimo