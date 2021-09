Bisogna analizzare più da vicino le ultime notizie che sono venute a galla in queste ore, a proposito del presunto sciopero dei camionisti che sarebbe in programma il prossimo 27 settembre per protestare contro il green pass. Dopo il primo punto della situazione condiviso sul nostro magazine ad inizio settimana, infatti, bisogna prendere in esame gli ultimi sviluppi di questa vicenda, sperando che possa essere scongiurato in qualche modo uno scenario di questo tipo sulle nostre strade nei prossimi giorni.

Aggiornamenti sullo sciopero dei camionisti del 27 settembre per il green pass

Quali sono le ultime informazioni trapelate in queste ore a proposito dello sciopero dei camionisti del 27 settembre per il green pass? Bisogna ribadire un concetto fondamentale. Allo stato attuale, infatti, non esistono comunicazioni ufficiali da parte delle associazioni ed organizzazioni di settore. Considerando il tempo necessario per organizzare un’iniziativa così importante, è probabile che non ci siano comunicazioni “dall’alto” e che i lavoratori, eventualmente, si muovano singolarmente.

Siamo solo nel campo delle ipotesi, dunque, ma secondo quanto trapelato oggi 23 settembre, il famoso volantino che circola su Facebook, WhatsApp e soprattutto Telegram non è stato approvato ufficialmente da chi di dovere. Questo non esclude che ci possa essere uno sciopero dei camionisti del 27 settembre per il green pass, ma allo stato attuale è più plausibile uno scenario in cui ci siano rimostranze isolate e non organizzate. Ovviamente, lo scenario è mutevole e ne sapremo di più durante il prossimo weekend.

Detto questo, lo sciopero dei camionisti previsto lunedì prossimo potrebbe iniziare alle ore 10, con rallentamenti sulle Autostrade che in teoria dovrebbero realizzarsi in tutta Italia, viaggiando a velocità ridotta. Si parla, a tal proposito, di limite imposto a tutti a 30km/h con frecce per farsi riconoscere. Vi aggiorneremo appena ne sapremo di più in merito.