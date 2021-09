Con la presentazione della famiglia di iPhone 13 ed i preordini già avviati da un po’, ecco che possono esserci occasioni da cogliere al volo per l’acquisto dell’iPhone 12. Inevitabilmente il modello dello scorso anno inizia pian piano a far calare il suo prezzo, non c’è una chiara ed evidente svalutazione, ma un po’ di risparmio può avvenire anche per i modelli di stampo Apple.

I dettagli sulla nuova offerta Amazon per iPhone 12 da 128 GB

Un altro recap, dunque, dopo quello che abbiamo condiviso con voi ad inizio settimana. Ecco allora che quest’oggi non potevamo non segnalarvi un’interessante offerta proposta come sempre da Amazon e che potrà far comodo a chi ha intenzione di puntare su un iPhone 12 con uno storage interno da 128GB. Si tratta infatti della variante bianca con una capacità interna consona ai più che non può passare di certo inosservata.

Novità Apple iPhone 12 (128GB) - bianco Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Lo sconto proposto da Amazon è del 7% sul prezzo precedente di 889 euro, ciò significa che si risparmiano ben 60 euro, con un prezzo finale di 829 euro. I costi di spedizione sono gratuiti per chi è abbonato a Prime, ma chi non lo è può sempre sfruttare la prova gratuita di trenta giorni. C’è da dire però che i tempi di spedizione risultano essere un po’ lunghi rispetto al solito, si rischia di attendere anche un mese, probabilmente perché le scorte sono molto ridotte.

Il prezzo di questo iPhone 12 bianco da 128GB è senza dubbio molto conveniente, sta ora a voi decidere se approfittare o meno di tale offerta. Intanto vogliamo rinfrescarvi la memoria sulle specifiche tecniche di tale dispositivo. In primis ci troviamo di fronte ad un device con display Super Retina XDR da 6,1 pollici dotato di Ceramic Shield, il vetro più resistente presente in circolazione. Non manca il 5G per download super veloci ed attenzione anche al processore A14 Bionic ancora di ottima fattura.

Da non trascurare poi il comparto fotografico di questo iPhone 12 grazie alla presenza di una doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine è resistente all’acqua ed alla polvere grazie alla certificazione IP68.