Quando arriva Windows 11, per chi sarà gratis il relativo download e c’è un modo per verificare con assoluta certezza se il proprio dispositivo soddisfa i requisiti desiderati per l’installazione? Siamo vicinissimi alla disponibilità del prezioso aggiornamento, dunque è meglio chiarire ogni aspetto in vista del prossimo passaggio software-

Quando arriva Windows 11

C’è una data esatta in cui il download Windows 11 sarà disponibile per chi vorrà procedere all’operazione. L’appuntamento è noto dalla scorsa estate e non ha subito modifiche, dunque il prossimo martedì 5 ottobre sarà appunto il fatidico momento in cui l’aggiornamento software sarà messo a disposizione dei cittadini di tutto il mondo.

Per chi è gratis Windows 11?

Microsoft ha puntato sull’iniziale gratuità del suo nuovo aggiornamento Windows 11 ma naturalmente ci sono degli ovvi limiti previsti dall’azienda. Il download free del nuovo OS potrà essere richiesto solo da un dispositivo sul quale girerà già una versione di Windows 10. Appare ovvio ma è meglio ribadirlo che la licenza dell’utente dovrà essere a tutti i costi quella originale e non certo falsa.

Requisiti di sistema

I dispositivi sui quali il download di Windows 11 potrà girare sono tantissimi e naturalmente chi possiede un computer abbastanza recente può essere abbastanza certo di non avere problemi per l’installazione. Esistono tuttavia dei requisiti minimi richiesti per poter beneficiare dell’aggiornamento. Questi ultimi sono elencati al termine di questo articolo ma per i meno avvezzi ai controlli manuali delle specifiche hardware del proprio dispositivo, c’è la possibilità di usufruire di un’app pensata dalla stessa Microsoft e che controllerà in automatico se il nuovo OS faccia al caso anche dell’apparecchio tecnologico in proprio possesso. Si potrà procedere al download dello strumento direttamente da questo link. Lanciandolo si otterrà la risposta tanto attesa.