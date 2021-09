Il destino del Samsung Galaxy S21 FE è ancora oggi molto incerto, anche se il colosso di Seul ha fatto sapere di star lavorando sodo per migliorarne la produzione. Come riportato da ‘SamMobile‘, il device ha già saltato la data di lancio di agosto per via della carenza globale di semiconduttori, situazione che pare non essersi del tutto risolta: un operatore di telefonia mobile sudcoreano ha confermati che i piani di lancio nazionale per il Samsung Galaxy S21 FE devono ancora essere stabiliti.

Finora questo mese, almeno stando a quanto è stato riferito, il produttore asiatico ha realizzato circa 10 mila unità del Samsung Galaxy S21 FE, dato alquanto insignificante per un dispositivo di questo calibro. Secondo un nuovo rapporto, la produzione di massa è in corso per il terminale in previsione di un rilascio nel Q4 2021, presumibilmente verso la fine di ottobre. Tuttavia, gli operatori di telefonia mobile locali non hanno ancora ricevuto alcun dettaglio sul lancio. Sebbene il colosso di Seul possa sfornare più unità di Samsung Galaxy S21 FE, nessuno sa esattamente quante l’OEM sta cercando di produrne prima della fine del mese prossimo.

Dato lo stato attuale delle cose, le scorte potrebbero non essere sufficienti, soprattutto per un telefono con marchio FE. Un dispositivo del genere dovrebbe sfidare le regole e combinare funzionalità di punta con un prezzo di fascia media. Parliamo di una ricetta progettata per generare dati di vendita, il che significa che il Samsung Galaxy S21 FE nasce già in difficoltà. Il device dovrà anche vedersela con il Samsung Galaxy S21 5G, già venduto a prezzi modici, altro dato da non sottovalutare. Si spera che il colosso di Seul abbia risolto il problema legato alla carenza di approvvigionamento per poter produrre abbastanza unità di Samsung Galaxy S21 FE in tempo, supponendo che l’interesse per lo smartphone non diminuisca prima che colpisca gli scaffali.