Tanti videogiocatori quest’oggi si chiedono perché non funziona GTA online al tentativo di far partire una nuova sessione. Il titolo tanto amato sta manifestando più di qualche problema in questa mattinata di giovedì 23 settembre e non può che essere sotto stretta osservazione lo status dei server dedicati proprio al gioco.

Le prime segnalazioni di disservizi si sono registrate intorno alle ore 10 di questa mattina. Siamo in un giorno feriale, denso di attività lavorative e di impegni scolastici e magari per questo motivo le testimonianze di problemi rientrano solo nell’ordine delle decine, come è possibile visionare anche nel grafico presente sul sito Downdetector. Ciò non toglie che davvero non funziona GTA online per chiunque provi ad accedervi e i potenziali giocatori non possono che scontrarsi con l’impossibilità di far partire e dunque portare a termine qualunque sessione.

Qual è lo status dei server di gioco al momento di questa pubblicazione? Direttamente sulla pagina di supporto dello sviluppatore Rockstar apprendiamo che per la versione PC del gioco ma anche per alcune console ci sono delle importanti anomalie. Il semaforo rosso ci indica che appunto nell’esperienza da computer del titolo ci sono delle difficoltà ma anche nel caso della PS4 e della Xbox One. Il semaforo verde, almeno per il momento, riguarda la PS3, la Xbox 360 e il servizio Xbox Cloud Gaming.

Sebbene oggi GTA Online non funziona a dovere per tanti user, lo sviluppatore non ha ancora rilasciato comunicazioni relative proprio al disservizio. Sarebbe consigliabile tenere d’occhio il profilo Twitter ufficiale @RockstarGames per capire se nei prossimi minuti o anche ore giunga qualche riscontro utile a comprendere la natura dei malfunzionamenti e magari anche la tempestività di un’eventuale soluzione. Per il momento, non resta fare altro che attendere un’eventuale ripristino dell’esperienza di gioco online che pure potrebbe manifestarsi automaticamente nel corso della mattinata odierna.