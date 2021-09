Una delle star di Bridgerton aveva quasi rinunciato a recitare, prima che arrivasse la grande occasione di interpretare la serie in costume rivelatasi un fenomeno da milioni di flussi streaming su Netflix. Si tratta della protagonista Phoebe Dynevor, che aveva già fatto i bagagli per tornare a casa e abbandonare i sogni di gloria a Los Angeles prima di essere scelta per interpretare Daphne Bridgerton.

La star di Bridgerton, trasferitasi a Hollywood per cercare di sfondare come attrice, era stremata dai continui rifiuti ai casting. Ricordando gli ultimi mesi prima dell’ingresso nel cast della serie ShondaLand, ha ricordato che aveva già prenotato un volo di ritorno per il Regno Unito. La ventiseienne era ormai determinata a “gettare la spugna“, poco prima di essere scritturata per il ruolo in Bridgerton che ha decisamente rivoluzionato la sua carriera.

La star di Bridgerton, prima di conquistare il ruolo che ha segnato uno spartiacque nella sua vita, era ad un bivio, come ha raccontato a The Mirror UK.

Ho vissuto a Los Angeles per nove mesi. Ero pronta a tornare a casa, gettare la spugna e ritrovare la famiglia. Ho detto alla mia coinquilina: ‘Mi dispiace, devo andare’ e le ho chiesto di vendere i miei mobili e sistemarli. Dio la benedica, per fortuna è ancora mia amica!

La star di Bridgerton ha poi rivisto completamente i suoi piani quando è arrivata la telefonata che le avrebbe cambiato la vita: convocata inizialmente per una lettura di prova con il collega Regé-Jean Page, interprete del Duca di Hastings, ha poi scoperto che sarebbe diventata la protagonista della serie.

Ho ricevuto una chiamata che diceva: ‘Puoi entrare e leggere con Regé la prossima settimana?’ Quindi ho pensato: “È fastidioso perché devo spostare il mio volo. Spero che ne valga la pena”. Non avevo realizzato. Poi il giorno dopo mi hanno detto ‘Netflix ti risarcirà il volo di ritorno a Londra perché lunedì devi essere alle prove’. È stato un vortice davvero pazzesco.

Da star di Bridgerton a ospite occasionale della seconda stagione, Phoebe Dynevor apparirà solo in alcuni episodi del nuovo capitolo della serie, dedicato al personaggio di Anthony Bridgerton, ed è già impegnata in altri progetti televisivi e cinematografici.