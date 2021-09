Prende piede nuovamente in queste ore la bufala secondo cui l’IVA in Germania si abbassa al 7%, con il chiaro intento di agevolare la ripresa economica. Una storia se vogliamo vecchia, che richiama un Paese già in grado di ribellarsi sul tema della privacy WhatsApp, come osservato alcuni mesi fa. Sarebbe tutto molto bello, se non fosse che ci troviamo al cospetto di una fake news. Proviamo a metterla a fuoco, con una serie di considerazioni che, si spera, diano freno alle ricondivisioni compulsive sui social.

Perché alimenta una bufala chi dice che l’IVA in Germania si abbassa al 7%

La questione relativa all’IVA in Germania che si abbassa al 7% non poi così complessa come si potrebbe immaginare. Il problema, come sempre, nasce dalla superficialità delle persone che frequentano i social, come del resto emerge dalla spiegazione che ci arriva da Facta News e Bufale. Di approfondire non se ne parla proprio, e così viene ignorato il fatto che la Germania l’abbia abbassata nel 2020, per sei mesi, salvo poi non prorogare la medesima misura nel corso del 2021.

Per completare il discorso sull’IVA in Germania che si abbassa, potremmo aggiungere anche che l’intervento non l’abbia mai portata dal 19 al 7%. Secondo le informazioni raccolte questa mattina, l’aliquota del 19% lo scorso anno è passata in realtà al 16%. Allo stesso tempo, la più agevolata aliquota del 7% è passata al 5%. Numeri sparati a caso, nel tentativo di avanzare un goffo paragone con l’Italia, e superficialità estrema. Troppo spesso, ancora oggi, capita che si legga un titolo, spesso non del tutto, per poi credere a quello che ci pare.

Allo stesso tempo, si potrebbe aggiungere che in Italia l’IVA è da anni al 10% sia per il settore gastronomico che per i beni e prodotti turistici, oltre al settore edile. Insomma, la storia dell’IVA in Germania che si abbassa al 7% richiede importanti precisazioni.