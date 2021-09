Gli iPhone 13 hanno un prezzo non proprio abbordabile, che non tutti possono permettersi. Vi siete mai chiesti quanto occorre lavorare per poterne acquistare uno? Come riportato da ‘9to5mac.com‘, una ricerca condotta da Money SuperMarket ha cercato di fare luce sulla questione a partire da iPhone 13 nel taglio da 128GB, e sulla base di una giornata lavortiva di 8 ore.

Il device in Brasile costa 1230 euro: chi percepisce uno stipendio minimo dovrà lavorare 86 giorni per poterselo permettere. Nelle Filippine occorreranno 97 giorni, ovvero più di 3 mesi di lavoro (il prezzo del melafonino è di circa 870, ma il salario minimo è più basso), mentre ad Hong Kong basteranno 7,7 giorni per comperarlo (il telefono lì costa meno di 750 euro, che è anche la cifra più bassa in assoluto). In Svizzera bisognerà lavorare anche meno per poter comprare iPhone 13: sono necessari 4,28 giorni (considerando lo stipendio minimo del luogo). Per quanto concerne l’Italia, il device ha un prezzo di 939 euro: chi percepisce il salario più basso dovrà lavorare 124,3 ore (15,5 giorni) per acquistarlo.

La ricerca ha comunque un certo margine di errore visto che la cifra richiesta per accaparrarsi iPhone 13 può variare in base alla fluttuazione della moneta ed alle imposte locali (non bisogna, quindi, dare per assodati i risultati della ricerca di cui sopra). In ogni caso, i dati sono sufficienti a capire quali sono i mercati più avvantaggiati nell’acquisto del prodotto, e quali, invece, partono un po’ più indietro (per quanto vi abbiamo già spiegato, ovvero sia per il prezzo più alto che per il salario minimo più basso, anche se le cose non vanno necessariamente di pari passo, anzi è il contrario). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.