C’è già un primo teaser per La Casa di Carta 5 volume 2, l’ultima parte della stagione finale che arriverà su Netflix il 3 dicembre 2021: dopo i primi cinque episodi che hanno debuttato a settembre (qui la nostra recensione), altrettanti ne usciranno tre mesi dopo per chiudere la saga dei rapinatori con la maschera di Dalì creata da Alex Pina.

La Casa di Carta 5 volume 2 chiuderà, almeno per ora, la serie spagnola di maggior successo nel mondo di tutti i tempi. Probabilmente ci saranno degli spin-off o dei sequel in futuro, ma per ora l’intenzione è quella di dare una conclusione epica al racconto della banda di disadattati che il Professore ha trasformato in icone di una Resistenza contro uno stato corrotto.

Attenzione spoiler!

Il primo teaser de La Casa di Carta 5 volume 2 è un omaggio a tutte le vittime che la banda ha dovuto lasciare sul campo, a partire dall’ultima in ordine di tempo, Tokyo: la voce narrante della serie, che accompagna fuori campo anche le immagini di questo teaser, è morta nel quinto episodio per mano della squadra d’elite dell’esercito, immolandosi per salvare i compagni.

Il teaser de La Casa di Carta 5 volume 2 è un inno alla ricostruzione e alla resilienza, che prende spunto dal concetto giapponese del Kintsugi, l’arte di riparare oggetti rotti con l’oro in modo da dargli non solo nuova vita ma anche un valore aggiunto. “L’oro ci ha uniti una volta e mai, qualunque cosa accada, ci separerà di nuovo. Ogni volta che ci spezzeremo, ci ricomporremo e diventeremo più forti“, dice la voce fuori campo di Tokyo, mentre scorrono le immagini di un artigiano giapponese che ricostruisce maschere di Dalí frantumate. “Non dimenticare che insieme siamo, siamo stati e saremo La Resistenza“, conclude il personaggio interpretato da Úrsula Corberó.

Il teaser de La Casa di Carta 5 volume 2 sembra anticipare altre perdite, dopo le numerose già subite nel corso delle stagioni, ricordate dalla voce di Tokyo attraverso le immagini dei compagni caduti durante le rapine. “Finché morte non ci unisca” è il claim che anticipa una battaglia finale tra banditi ed esercito che potrebbe fare ancora nuove vittime.