C’è un’intera narrativa della storia americana, nei più grandi successi di Bruce Springsteen. Da noi timidamente definito “la voce più roca d’America”, The Boss è ancora oggi il divulgatore più autorevole della storia del Nuovo Continente. I suoi brani sono pezzi di cinema, e dalla ballata al rock più rabbioso siamo Bruce è in grado di farci affezionare ai suoi personaggi e alle sue terre, ai suoi dipinti e ai suoi suoni. I suoi testi sono fotografie e poesie, le sue musiche hanno quel suono viscerale e autentico che fa scuola anche tra gli artisti contemporanei. E no, Springsteen non è certo un tizio qualsiasi che appende la chitarra al chiodo. Ha sempre tanto da dire.

Born To Run (1975)

Primo singolo dall’album omonimo, Born To Run – insieme a tante altre – è la canzone per eccellenza del Boss. Rock deciso e trascinante, Born To Run è al 21° posto tra le 500 migliori canzoni della storia secondo Rolling Stone, e con ragione.

Dancing In The Dark (1984)

Con lo stesso mood di Born To Run ma ancora più deciso, Dancing In The Dark non può mancare tra i più grandi successi di Bruce Springsteen. Ancora oggi Dancing In The Dark – complice il riff ipnotico – è nella scaletta delle cover di tanti artisti.

Born In The USA (1984)

Sotto l’apparenza di un brano celebrativo per gli Stati Uniti, Born In The USA è invece una riflessione sugli effetti della guerra del Vietnam. Ronald Reagan ne rimase incantato e chiese l’autorizzazione per l’impiego nella campagna elettorale, ma il Boss rifiutò.

Streets Of Philadelphia (1994)

Bella, pop e intensa, Streets Of Philadelphia entra nella storia come colonna sonora del film Philadelphia (1993) tanto da vincere l’Oscar come migliore canzone nel 1994.

Ghosts (2020)

L’album Letter To You (2020) è stata una sorpresa, e la bellissima Ghosts non può certo mancare tra i più grandi successi di Bruce Springsteen.