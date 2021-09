Ha debuttato in Cina il nuovo Realme GT Neo2, che dispone di uno schermo AMOLED da 6.6 pollici (realizzato da Samsung) con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz (oltre che al campionamento del touch di 600Hz, cosa non da tutti gli smartphone). Il Realme GT Neo2 è spinto dal processore Snapragon 870 da 3.2GHz, ed integra un sistema di raffreddamento molto efficace (parliamo di grafene di derivazione aerospaziale e di una camera di vapore molto grande), capace di abbassare le temperature fino a 18° (ottenendo il 20% delle prestazioni in più rispetto al precedente Realme GT Neo).

Il terminale vanta 6, 8 o 12GB di RAM e 128/256GB di storage interno UFS 3.1. Non sono particolarmente eccelse le fotocamere, che comunque sono in grado di assicurare un certo standard: sensore grandangolare principale da 64MP, sensore ultra-grandangolare da 8MP e sensore macro da 2MP. La parte software è affidata ad Android 11 con Realme UI 2.0, oltre che alla speciale GT Mode 2.0, chiamata a tirare fuori il meglio dall’hardware (modalità che garantirà una certa fluidità anche eseguendo i giochi più impegnativi). Il Realme GT Neo2 ha una batteria con una capacità da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata a 65W (da 0 a 100% in poco più di mezz’ora). Il device sarà disponibile nelle colorazioni nero sfumato, gradiente azzurro e Black Mint (quest’ultima davvero molto bella).

Il device potrà essere acquistato in Cina a partire dal 27 settembre ai seguenti prezzi: 315, 330, 355 e 395 euro, rispettivamente nelle configurazioni 6/128, 8/128, 8/256 e 12/256GB. Non c’è motivo di credere che il telefono non arriverà anche in Europa prima o poi, anche se non ci sono comunicazioni ufficiali in merito, per lo meno non ancora. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.