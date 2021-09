Elodie, Ornella Vanoni e Madame a Le Iene: sono queste 3 delle 10 donne che saranno nella nuova edizione del programma. La nuova stagione de Le Iene partirà il 5 ottobre in prima serata su Italia1 e negli scorsi giorni la produzione aveva svelato che quest’anno ci saranno 10 grandi donne alla conduzione.

Saranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band, si alternerà alla conduzione “il meglio delle “ragazze” oggi in circolazione”. Sui social del programma in chiaroscuro era già stata svelata un’immagine con i volti delle 10 conduttrici.

La sfida al pubblico era quella ad indovinare l’identità dei personaggi femminili dietro le ombre. Elodie è stata riconosciuta da molti. Il suo ruolo a Le Iene, a dire il vero, era già sta annunciato negli scorsi mesi ma era in attesa di conferma.

Molti indizi fotografici portavano alla presenza di Madame a Le Iene, anche lei nel cast della nuova stagione del programma. Dal mondo della musica oggi sappiamo che ci sarà anche Ornella Vanoni.

Adesso la redazione de Le Iene conferma i tre nomi già emersi e svela i rimanenti sui social, in attesa di vedere queste “ragazze” alla prima prova di conduzione. “È tempo di darvi la soluzione!”, il messaggio sui social nelle scorse ore.

Le altre donne sono Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocco Munos Morales, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini e Michele Giraud.

Non sono le prime conduttrici de Le Iene. La prima conduttrice donna del programma è stata Simona Ventura e l’ultima Alessia Marcuzzi. Sono passate per gli studi de Le Iene Luciana Littizzetto, Ilary Blasi, Nadia Toffa, Afef Jnifen, Daria Bignardi, Kasia Smutniak, Victoria Cabello, Miriam Leone, Cristina Chiabotto, Geppi Cucciari, solo per citarne alcune.

Nell’edizione al via il 5 ottobre le donne saranno ben 10, dal mondo della musica e delle spettacolo ma anche dello sport.