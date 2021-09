Nella giornata di ieri 22 settembre si è discusso molto dei problemi DAZN in Commissione Trasporti e Telecomunicazioni in Parlamento. Come preannunciato nelle scorse ore, doveva essere votata una risoluzione sul caso della piattaforma di streaming interessata da fin troppi malfunzionamenti e difficoltà nelle prime 4 partite di Campionato. Allo stesso tempo, è stata discussa anche la questione della trasparenza dei dati per la rilevazione degli ascolti di tutti i march, informazione fondamentale per gli inserzionisti pubblicitari e i loro investimenti.

L’esito della votazione della risoluzione può dirsi positivo per tutti gli abbonati al servizio. D’ora in poi il Governo dovrà adottare tutte le iniziative, anche di natura normativa, per assicurare che proprio DAZN e anche gli altri operatori che garantiscano un’offerta simile come Mediaset Infinity ad esempio assicurino la migliore esperienza possibile ai clienti. Tutti gli interventi che vadano nella specifica direzione si concretizzeranno di fatti attraverso l’operato dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Quest’ultima riceve ora maggiori poteri di controllo e sanzionatori per lo specifico settore di servizio, come previsto già ora per gli operatori di servizi di comunicazione elettronica.

Nell’ottica di superare una volta e per tutte i problemi DAZN, sempre l’Autorità potrà anche prescrivere a tutte le piattaforme di streaming fornitrici di contenuti la giusta strategia per gli interventi tecnici e addirittura gli investimenti nelle infrastrutture necessari agli scopi. Insomma, ogni down o malfunzionamento diffuso non dovrà più passare inosservato, semmai risolto. In stretta correlazione con le nuove funzioni dell’Agcom fin qui esaminate, è previsto anche l’obiettivo di vigilare sui dati auditel forniti proprio DAZN in riferimento alle sue trasmissioni in streaming. In questo momento è la stessa piattaforma a fornire i dati, senza alcun filtro: il Garante dovrà invece certificare quanto comunicato perché fondamentale per gli investitori negli spazi pubblicitari.