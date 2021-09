Cast e personaggi di Fino all’Ultimo Battito sono pronti a debuttare nel prime time di Rai1 e tenerci compagnia per un totale di sei serate. Marco Bocci e Bianca Guaccero guidano il cast della fiction in cui un genitore si ritroverà alle prese con un dubbio etico legato alla sua professione di medico ma anche a quella di padre quando suo figlio sarà in pericolo di vita: lasciarlo morire o tradire il proprio giuramento?

Questo è l’incipit da cui partirà la fiction di Canale5 con Marco Bocci che da oggi, 23 settembre, ci terrà compagnia al giovedì sera portando sul piccolo schermo anche Violante Placido, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi. Alla regia c’è Cinzia TH Torrini mentre al centro c’è la storia del primario di cardio chirurgia Diego Mancini (Marco Bocci) che si ritrova ad affrontare il malore del figlio e poi un ricovero che porta a galla una cardiopatia.

A quel punto l’unica sua salvezza sembra essere un trapianto e proprio per questo decide di usare tutto ciò che è in suo potere, in quanto primario, per far finire il figlio al primo posto nella lista trapianti a discapito di una ragazzina, la piccola Vanessa. I suoi movimenti però sono sotto controllo da parte di un boss al 41bis, Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino), a cui ha rifiutato una perizia per ottenere i domiciliari.

"Ma questa volta per Elena l'amore dovrà essere un vero e proprio atto di fede, per poter superare le tempeste più spaventose ed inaspettate".#FinoAllUltimoBattito la 1^ puntata stasera, 23 settembre, alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/KflWxlXVdW — Rai1 (@RaiUno) September 23, 2021

Usando la bella nuora Rosa (Bianca Guaccero), il boss inizia a minacciarlo per ottenere quello che vuole per farlo tacere. A quel punto la vita di Diego cambia e quando il giudice stabilisce che Cosimo deve essere operato, lui deve accoglierlo nel suo reparto. Il padre di Vanessa, intanto, decide di portare a casa sua figlia nonostante l’insistenza di Diego che adesso si sente in colpa per lei.

Il cast e i personaggi di Fino all’Ultimo Battito si completano con la giovane Anna (Gaja Masciale), figlia della compagna di Mancini, pronta a perdere la testa per un bel giovane, Mino (Michele Spadavecchia), con la passione dei tuffi nonché nipote di Cosimo. Elena (Violante Placido) riceve la visita sgradita dell’ex marito Rocco che vorrebbe tornare da lei.