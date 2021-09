Ci sono alcuni concetti che dobbiamo tenere a mente, per avere il giusto approccio nei confronti della Web App di FIFA 22 qui in Italia, ormai in uscita dopo l’appuntamento fissato nella giornata di mercoledì. Rispetto a quanto riportato ieri con altro articolo, infatti, non ci sono stati particolari imprevisti ed ora possiamo analizzare più da vicino alcuni aspetti fondamentali in merito. Il tutto, in attesa del lancio globale del gioco, che come tutti sanno è previsto il prossimo 1 ottobre anche qui in Italia.

Cosa sappiamo sulla Web App di FIFA 22 qui in Italia dopo la sua uscita

In particolare, per iniziare ad utilizzare la nuova Web App di Fifa 22 è indispensabile collegarsi all’apposito sito lanciato da EA Sports, per poi immettere le proprie credenziali. A cosa serve tutto ciò? Non tutti sanno che con l’applicazione sarà possibile ad esempio iniziare a personalizzare il proprio team, andando a modificare nome, kit e stadio. Allo stesso tempo, il pubblico a breve potrebbe essere nelle condizioni di riscattare le ricompense giornaliere, oltre ad aprire i pacchetti di FIFA Ultimate Team e completare le Sfida Creazione Rosa (SCR).

Tra gli altri aspetti da tenere a mente sulla Web App di FIFA 22 abbiamo le ricompense al momento non disponibili e che, secondo quanto raccolto in questi giorni, saranno quasi certamente personalizzate in base alla vostra storia su FIFA Ultimate Team. Chi ha creato un nuovo account dovrebbe essere costretto ad attendere il giorno 27 settembre per utilizzare il servizio. Ricordate di fare check continui sul mercato, in modo da monitorare al meglio il valore delle carte da acquistare o vendere. In questo modo sfrutterete al meglio il vantaggio che avete acquisito.

Resta il fatto che la prossima settimana sarà molto importante per i nuovi sviluppi relativi alla Web App di FIFA 22. A qualche ora dalla sua uscita, quali sono le prime impressioni che avete maturato in merito? Fateci sapere qui di seguito.