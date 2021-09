Buone notizie per chi ha intenzione di acquistare gli AirPods 2 di casa Apple, auricolari wireless che si ritrovano ad un prezzo molto interessante su Amazon per la variante di seconda generazione. Non parliamo quindi dei primissimi esemplari di AirPods, ma quelli che sono dotati di custodia di ricarica wireless. Se avete pensato di acquistare questa tipologia di auricolari, sicuramente questa può essere l’offerta giusta fatta per voi, anche perché Amazon ha attuato uno sconto piuttosto sostanzioso sul loro prezzo da listino.

Le ultime notizie sul prezzo degli AirPods 2

Nuovo rilancio, dunque, dopo quello trattato la scorsa settimana. Vediamo allora più nel dettaglio in cosa consiste quest’offerta riguardante gli AirPods di seconda generazione. C’è da evidenziare in primis come sia lo stesso sito di e-commerce a consigliarne l’acquisto, visto come appartenga alla categoria degli Amazon’s choice di giornata. Lo sconto applicato risulta essere del 25%, il che permette un risparmio di ben 57,72 euro sul prezzo precedente che era di 229 euro.

Offerta Apple AirPods con custodia di ricarica wireless (seconda generazione) Si accendono automaticamente e si collegano all'istante

Si configurano facilmente con tutti i tuoi dispositivi apple2

Ciò significa che il costo finale di questi AirPods 2 di seconda generazione risulta essere di 171,28 euro. Cifra sicuramente accattivante che potrà far capitolare qualche indeciso. Ricordiamo come questo prodotto di stampo Apple appartenga al servizio Prime. Si potrà quindi usufruire delle spese di spedizione gratuite e la consegna avverrà nel giro di appena 24 ore.

La disponibilità è immediata e non c’è il rischio, almeno per il momento, che le scorte siano ridotte. Risulta essere interessante a questo punto rinfrescarvi la memoria sulle caratteristiche tecniche di questi AirPods di seconda generazione. Si tratta del modello taglia unica con fattore di forma in-ear, la custodia può essere ricaricata sia in wireless che tramite connettore lightning e questi auricolari di stampo Apple si accendono in automatico, collegandosi all’istante.

Non manca l’attivazione rapida di Siri con il comando vocale “Hey Siri”, sarà in questo modo semplice telefonare qualcuno senza bisogno di dover prendere lo smartphone in mano. Infine è importante sapere come alcune funzioni possono attivarsi esclusivamente con dispositivi che abbiano almeno iOS 13. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di tale offerta proposta da Amazon per gli AirPods 2.