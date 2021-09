Arriva The Fall su Netflix: tutte le stagioni della serie thriller con Gillian Anderson e Jamie Dornan sono disponibili sulla piattaforma, ed è una buona occasione per (ri)vederlo. In onda dal 2013 al 2016, la storia è ambientata in Irlanda del Nord nella cupa Belfast.

In una città apparentemente tranquilla, di notte si aggira un pericoloso serial killer che sceglie con cura le sue vittime: giovani donne, single e in carriera, che lavorano principalmente e Belfast. A differenza di molte serie thriller, dove l’assassino viene svelato solo alla fine, The Fall ci mostra fin da subito il suo volto: Paul Spector è un uomo dalle due facce. Di giorno è una persona mite, un rispettoso padre e marito di famiglia. Di notte si trasforma in un astuto serial killer. A dargli la caccia c’è Stella Gibson, sovrintendente di Belfast, decisa a catturarlo per porre fine alla scia di omicidi. Inizia così un gioco del gatto col topo: Paul e Stella sembrano non incontrarsi mai, e intanto si danno la caccia.

Fatte queste premesse, perché recuperare The Fall su Netflix?

La trama è sicuramente fonte di attrattiva. La serie è un thriller che va assaporato lentamente, prosegue in crescendo e fa della tensione il suo punto di forza. La storia, inoltre, mostrandoci fin da subito il volto dell’assassino ci pone davanti all’eterno dilemma: di chi possiamo fidarci? E se anche nel nostro insospettabile vicino di casa si nasconde un pericoloso assassino?

Il cast. Gli attori protagonisti sono un altro punto di forza. Per una buona storia, il comparto artistico non è indifferente: la presenza dell’algida Gillian Anderson, perfetta e implacabile nei panni di Stella Gibson, è un’ottima ragione per guardare la serie. Poi c’è Jamie Dornan versione bello e bad boy: troppo affascinante per passare da serial killer. E per questo funziona.

Le atmosfere. Come thriller psicologico, The Fall ha un’ambientazione soffocante e decisamente dark. Belfast è rappresentata come una città dormiente: in apparenza vibrante, dalle mille sfumature, ma quando scende la notte, rivela le sue cicatrici.