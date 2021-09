Sapevamo che l’app PayPal sarebbe presto cambiata, ed in effetti così è stato. Dopo le precedenti indiscrezioni che l’hanno riguardata, ecco l’aggiornamento che stavamo aspettando che rende l’app PayPal adesso assistita dall’intelligenza artificiale e dal machine-learning, così da offrire a ciascun utente un’esperienza personalizzata e pensata su misura per lui.

La nuova app PayPal permette di trasferire denaro a livello internazionale, effettuare pagamenti tramite QR code, fare beneficienza, avere a disposizione sulla dashboard una visione del conto del tutto personalizzata, la possibilità di eseguire azioni rapide e prendere visione dei promemoria. La nuova sezione Wallet consente la gestione di svariati strumenti di pagamento e di avere sempre a disposizione la lista dei pagamenti recenti e di tutte le attività del conto PayPal. Molto utile la funzione di messaggistica privata che verrà presto inserita nell’app PayPal, in grado di mettere in contatto tra loro due utenti subito dopo aver effettuato una transazione di denaro, per inviare una notifica di avvenuta ricezione del pagamento, inoltrare una nota di ringraziamento, discutere circa i dettagli del trasferimento ed altro ancora.

Il tool di messaggistica sarà sviluppato a livello internazionale nelle settimane che verranno, mentre nei prossimi mesi assisteremo all’arrivo del PayPal Generosity Network, che varcherà i confini americani per arrivare in Europa (prima in UK e Germania, per poi giungere anche in Italia). Il PayPal Generosity Network consentirà di connettersi con milioni di utenti per contribuire nelle raccolte fondi per le cause benefit no-profit nell’app PayPal, disponibile a partire dalla giornata di ieri, martedì 21 settembre. Come potet evedre, trattasi di funzioni piuttosto comode, e che probabilmente a qualcuno di voi erano anche mancate. Avete già proceduto ad aggiornarla? Nel caso, fateci sapere cosa ve ne pare lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.