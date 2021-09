Non ha alcuna intenzione di fermarsi OPPO, che adesso guarda avanti al prossimo OPPO F19s, un altro dispositivo di fascia media chiamato ad invadere la scena commerciale nel giro di poco tempo. Come riportato da ‘mysmartprice.com‘, parliamo di un telefono dotato di uno schermo AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FullHD+, spinto dal processore Snapdragon 662 di Qualcomm, con 6GB di RAM (probabilmente espandibile con funzioni di RAM virtuale).

Il dispositivo avrà una fotocamera principale da 48MP, un sensore di profondità ed uno macro, entrambi da 2MP. La fotocamera selfie, invece, sarà composta da un sensore singolo Sony IMX471 da 16MP. OPPO F19s verrà equipaggiato con ColorOS 11.1 e Android 11. Ottima la batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 33W via cavo.

OPPO si sta dando molto da fare, unendo di recente le proprie forze a livello software con OnePlus (nei prossimi mesi, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, dovremmo assistere al lancio del primo smartphone OnePlus con sistema operativo unificato OxygenOS e ColorOS). Immaginiamo il seguito del brand aumenterà in maniera esponenziale, come dimostrato anche dai continui lanci di prodotti davvero interessanti, peraltro proposti a prezzi decisamente concorrenziali (gli altri OEM fanno fatica a stargli dietro, questo è un dato di fatto). In particolare, il nuovo OPPO F19s verrà presentato entro pochi giorni per il mercato indiano: non sappiamo se arriverà mai anche in Europa, né tanto meno a che prezzo (sempre che sia previsto anche da noi). A noi non dispiacerebbe, soprattutto per le qualità fotografiche di cui dovrebbe essere dotato (parliamo al condizionale non essendo ancora stato il dispositivo presentato). Per quanto vi riguarda, un telefono del genere potrebbe interessarvi in qualche modo? Fatecelo sapere, se vi va, lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.