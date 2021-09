E alla fine il Parlamento italiano potrebbe avere un ruolo determinate nella soluzione ai problemi DAZN, ossia tutte le anomalie riscontrate nelle prime 4 giornate di Campionato di serie A, in particolar modo per i match di punta tra i club più seguito. I nostri rappresentanti dovranno votare proprio oggi 22 settembre la risoluzione già approfondita anche su queste pagine e che mira a garantire pure un servizio di streaming decisamente migliore ai clienti.

Per chi si fosse perso le puntate precedenti, in queste ore la Commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera sarà chiamata a votare la risoluzione che invita il Governo a dare più poteri ad Agcom nel controllo sulla piattaforma di streaming. Se i voti favorevoli dovessero essere in maggioranza, allora l’Autorità avrebbe il dovere di mettere in campo ogni iniziativa per garantire la migliore qualità possibile nel servizio di streaming fornito dalla piattaforma. Non solo, ci sarebbe anche un altro obiettivo da raggiungere: quello di vigilare sui dati Auditel forniti dalla stessa DAZN in riferimento al numero di spettatori effettivi delle partite, fondamentali per gli sponsor che devono tutelare anche i loro corposi investimenti in questo momento.

Con esito di voto positivo per la risoluzione sui palesi problemi DAZN, si dovrebbe procedere anche in un’altra direzione ossia il conferimento di maggiori poteri sanzionatori proprio all’AGCOM. In pratica l’Autorità dovrebbe essere investita del compito di multare DAZN come altre piattaforme di offerte di contenuti affini ogni volta che si presenteranno malfunzionamenti di varia natura. Magari, la svolta potrebbe servire anche per garantire in futuro rimborsi ai clienti che non hanno potuto usufruire totalmente del proprio servizio ma su questo fronte la strada da fare sarà probabilmente ancora lunga. Nell’attesa che la macchina della burocrazia si metta in moto, sarà il caso di sperare che ogni anomalia venga invece risolta dal punto di vista tecnico e nel minor tempo possibile.