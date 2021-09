Esce a sorpresa Sotto Cassa di Carl Brave, un ep di 6 canzoni che segue il successo della tournée estiva Coraggio Live TOUR e del concerto all’Arena di Verona.

Carl Brave torna inaspettatamente con un nuovo progetto musicale dal titolo Sotto Cassa: è disponibile su tutte le piattaforme digitali da qualche ora e si avvale di alcune collaborazioni di spicco.

Il lavoro è stato anticipato dal brano Matrimonio Gipsy feat. Myss Keta e Speranza e ciò che Carl Brave propone al suo pubblico con il nuovo ep è un viaggio musicale nella club culture tra nuove sonorità elettroniche ed acustiche.

Sotto Cassa di Carl Brave è un percorso di 6 tracce libere da strutture definite, da ballare e ascoltare, sperimentazioni in cui mondi diversi si mescolano. Carl Brave ha voluto trasportare in studio quello che succedeva nei club, prima della pandemia, in attesa di capire se i concerti e gli eventi dal vivo potranno finalmente riprendere dopo l’introduzione del green pass.

Nell’ep sono presenti anche le collaborazioni con Gemitaiz, Myss Keta e Speranza, Ketama 126; il lancio dell’ep è stato supportato da un video ironico ideato da Carl Brave insieme ai The Pills. L’ep si apre con la canzone Matrimonio Gipsy, il singolo già rilasciato con Myss Keta e Speranza. La seconda traccia è Brutto Esempio con Gemitaiz e la terza Trilussa realizzata con Pretty Solero.

Pokemon Go e Non andrà per le lunghe sono le uniche due tracce che non vantano collaborazioni. Calimocho invece è in featuring con Ketama.

Producer e artista multiplatino, Carl Brave vanta all’attivo 29 Dischi di Platino e oltre 2,5 milioni di streaming al mese su Spotify.

TRACKLIST Sotto Cassa di Carl Brave

Matrimonio Gipsy feat. Myss Keta e Speranza

Brutto esempio feat. Gemitaiz

Piazza Trilussa feat. Pretty Solero

Pokemon Go

Calimocho feat. Ketama

Non andrà per le lunghe