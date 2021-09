La produzione di Emily in Paris 2, partita la scorsa estate, si è appena conclusa: tra qualche mese, quindi, la serie Netflix ambientata a Parigi con Lily Collins sarà disponibile con 10 nuovi episodi. Nonostante sia stata accolta con freddezza dalla critica per il trionfo di stereotipi sui francesi su cui si basa l’intera trama (come abbiamo sottolineato anche nella nostra recensione), la serie ha ottenuto anche 2 nomination agli Emmy 2021, con enorme sorpresa anche per il creatore e produttore Darren Star, che ha parlato di “un onore incredibile con così tanti spettacoli eccezionali che ci sono in giro“.

Parlando a People di Emily in Paris 2, Star ha glissato le critiche sulla serie sostenendo che “quando hai uno spettacolo di cui la gente parla, è tutto ciò in cui puoi sperare“. Il vecchio mantra del purché se ne parli, insomma. Sebbene la serie non abbia vinto come Miglior Commedia agli ultimi Emmy, prevedibilmente battuta da Ted Lasso, si appresta a diventare nuovamente uno dei titoli originali Netflix più visti in diversi Paesi nel mondo con la seconda stagione.

La trama di Emily in Paris 2, ha raccontato Star, prevede “un nuovo interesse amoroso per Emily” e “molti più intrighi sul lavoro, nelle relazioni“, oltre che una maggiore attenzione “all’apprendimento del francese (…) come non era riuscita a fare prima nella prima stagione“, promette lo showrunner. La nuova stagione cercherà di “scavare più a fondo” nel personaggio di Emily, giovane americana esperta di marketing in trasferta nella Capitale francese: secondo Star la seconda “è di gran lunga una stagione più forte” rispetto alla prima, anche grazie al contributo di Lily Collins che è cresciuto nel tempo. Per Star, l’attrice neosposa “è così talentuosa, intelligente e l’ho vista, come produttrice nello show, prestare attenzione a molte più cose“. Nella seconda stagione Collins “ha un equilibrio, un fascino eccezionali ed è semplicemente un’incredibile ambasciatrice per la serie“, ha continuato Star.

Emily in Paris 2 potrà contare anche sulla new entry Lucien Laviscount, che si unisce al cast nei panni di un banchiere inglese incontrato dalla protagonista durante un corso di lingua: il personaggio “diventa una vera parte integrante di questa serie“, al pari di quelli interpretati dai volti della prima stagione, ha anticipato Star.

Emily in Paris 2 è appena entrata in post-produzione e arriverà su Netflix presumibilmente nei primi mesi del 2022.