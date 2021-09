Nelle scorse ore è già partito il download di iOS 15.1 nella prima beta destinata agli sviluppatori. Il che vuol dire, per gli utenti semplici, essere abbastanza certi che dopo l’aggiornamento ad iOS 15 di questo lunedì anche la release successiva non tarderà molto. Quest’ultima, già nel primo firmware sperimentale, non appare come un semplice update con correzione di bug ed errori. Al contrario, molte delle novità non messe a disposizione proprio nel pacchetto software principale hanno cominciato a far capolino, per la gioia di tanti fan Apple.

La prima novità introdotta con iOS 15.1 è quella denominata SharePlay: si tratta della funzione utile per condividere la riproduzione di contenuti multimediali con chi si vuole. Per quanto l’opzione (pure tanto attesa) non sia apparsa nell’aggiornamento principale iOS 15, ora si è palesata proprio nella prima beta dell’update incrementale e i tester possono già sperimentarla in ogni suo aspetto.

Tra le novità di iOS 15.1 ce n’è una anche molto interessante in questo periodo, perché relativa al certificato vaccinale contro il Covid-19 presente ora in Wallet attraverso la piattaforma SMART Health Card. Peccato solo che la specifica funzionalità non sia garantita agli italiani, almeno fino a questo momento: magari le prossime beta ci riserveranno tuttavia delle sorprese.

L’aggiornamento beta iOS 15.1 già in download per gli esperti garantisce infine anche il supporto per l’audio Lossless di Apple Music su HomePod, anche in lingua italiana. Insomma, i cambiamenti già messi in campo nel primo firmware sperimentale non sono affatto pochi e i prossimi rilasci di test potrebbero riservarci anche altre novità interessanti. Per l’aggiornamento definitivo del pacchetto software in esame, quello destinato a tutti gli user, potrebbe non essere necessario molto tempo e dunque tante beta. L’intento di Apple è di certo quello di migliorare immediatamente l’esperienza software dei suoi clienti ma pure garantire tutte quelle funzionalità finora disattese.