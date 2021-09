C’è grande attesa oggi 22 settembre per la tanto invocata uscita di FIFA 22. Già, perché se da un lato la vera e propria commercializzazione del gioco si avrà solo il prossimo 1 ottobre, come vi abbiamo ricordato anche lo scorso fine settimana, non bisogna dimenticare altri importanti appuntamenti che ci condurranno a quella data. Il primo è in programma proprio in queste ore, con una sorta di corsia preferenziale riservata a specifici utenti. In Italia e nel resto d’Europa, secondo quanto abbiamo raccolto poco fa.

Cosa succede oggi 22 settembre in vista dell’uscita di FIFA 22 con EA Play

La giornata di mercoledì, infatti, sarà speciale per tutti gli abbonati a EA Play, considerando che a strettissimo giro all’interno del catalogo sarà disponibile proprio uno dei titoli più attesi del 2021. Per questi utenti, come vi diciamo da tempo, la data di uscita di FIFA 22 è prevista proprio oggi 22 settembre, con una settimana abbondante di anticipo rispetto alla vera e propria commercializzazione del prodotto. Inevitabile che in tanti si stiano chiedendo l’orario a partire dal quale si potrà procedere con il download.

Al momento della pubblicazione, non si hanno ancora informazioni ufficiali in merito. Sappiamo che l’appuntamento sia fissato in serata e la storia recente di questi “eventi” ci dice che difficilmente l’uscita di FIFA 22 avverrà prima delle 17 italiane per gli abbonati a EA Play. Chiaramente, la situazione è incerta, così come dopo l’avvio dei download potrebbero esserci dei rallentamenti non di poco conto. Già, perché a differenza di quanto avviene di solito in queste circostanze, non abbiamo avuto i classici pre-download che in qualche modo alleggeriscono il carico dei server.

Alla luce del fatto che l’uscita di FIFA 22 sia attesissima per tanti utenti in giro per l’Europa, tra le 17 e le 19 di oggi 22 settembre, orario in cui dovrebbe esserci una svolta in merito, è lecito aspettarsi un discreto intasamento.