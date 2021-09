Ci sono altre rimodulazioni WindTre di cui dovreste essere messi al corrente: come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, la campagna SMS di informazione è da poco partita, dando indicazioni sulle modifiche che da qui a breve riguarderanno i costi del traffico dati extra-soglia. Il gestore unico ha stabilito che, a partire dal prossimo 25 ottobre, il nuovo meccanismo comporterà l’erogazione di 1GB di traffico extra-soglia giornaliero al prezzo di 0,99 cent, da utilizzare entro le 23.59 del giorno stesso (al termine la navigazione verrà bloccata, fino al giorno successivo).

Se il credito dovesse risultare insufficiente a coprire la spesa in caso di attivazione o rinnovo delle offerte e delle opzioni attive sula SIM in uso, il traffico incluso resterà a disposizione (senza sospensione alcuna) per un giorno solare, sempre al prezzo di 0,99 cent. Nel caso in cui il giorno successivo il credito non coprisse ancora le spese, il traffico incluso resterà ancora disponibile per ulteriori 4 giorni, questa volta al costo di 1,99 euro. Precisiamo, infine, che per la prima mensilità dopo il 25 ottobre 2021, l’anticipo del traffico incluso non richiederà alcun costo (solo nel caso, lo ribadiamo, del primo mese). Il cliente può decidere di non acconsentire alle rimodulazioni WindTre recedendo dal contratto senza penali né costi di disattivazione, a patto di esercitare questo diritto entro il giorno prima dell’entrata in vigore delle stesse, e quindi entro il 24 ottobre.

Ricordiamo che le modifiche unilaterali del contratto sopra descritte sono da intendersi a scaglioni: se non siete stati impattati fino a questo momento non significa che la cosa non vi possa riguardare in futuro (il gestore unico sta tentando di uniformare i propri sistemi ed a migliorare i servizi offerti). Avete qualche domanda da fare? Il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.