Finalmente è arrivato il momento del debutto di New Amsterdam 4 e i fan non aspettavano altro. Chi ha seguito la serie sa bene che nel finale della terza stagione, Helen e Max hanno avuto modo di vedersi e, soprattutto, di lasciarsi andare ad un lungo bacio. In molti si aspettavano di vedere i due a letto insieme, felici e pronti ad affrontare la vita da fidanzati in corsia e fuori, ma le cose non andranno così, almeno non per ora.

ATTENZIONE SPOILER!

La risposta che è arrivata da parte di Helen nei primi minuti della première di New Amsterdam 4 non è quella che tutti si aspettavano. La dottoressa non ha intenzione di rimanere al New Amsterdam e di continuare a vivere la sua vita in stand-by, quello che vuole fare adesso è tornare a casa sua, a Londra, e proprio per questo non avrebbe dovuto mai aprire la porta e farlo entrare.

Prende il via da qua New Amsterdam 4 con una decisione importante da parte di Max ovvero quella di vivere, per ora, la loro storia a distanza. Chi ha seguito la serie sa bene che i due non ci sono riusciti nemmeno quando erano vicini, e allora come riusciranno in questa impresa? Le cose cambiano quando proprio Max, alle prese con i colloqui per una sostituta per Helen, capisce che forse sarebbe meglio trovare un sostituto per lui.

Al suo incontro con Helen gli rivela di voler lasciare il suo posto e volare via con lei, ma ci riuscirà per davvero o le cose si metteranno male alla prima emergenza? In effetti già nella première deve vedersela con un piromane che combatte con lo sconvolgimento che nella sua vita ha portato il Covid strappandole la moglie proprio mentre Iggy inizia il suo primo giorno come direttore della residenza psichiatrica e deve occuparsi di lui. Quando vedremo questo primo episodio su Canale5? Sicuramente non prima del 2022.