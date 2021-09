Il cast di White Collar per anni è stato una famiglia e chi ha seguito la serie lo sa bene. Il loro legame è andato ben oltre il set e adesso tocca a Matt Bomer dire addio al suo amato amico Willie Garson. L’attore ammette di non riuscire a pensare alla vita senza di lui, non sa ancora bene chi chiamerà quando vorrà sorridere o vorrà trovare l’ispirazione, la sua morte è una grande perdita per tutti, specie per chi lo ha conosciuto e lo ha amato come hanno fatto amici e colleghi.

Pubblicando una serie di scatti che li ritrae insieme, l’attore protagonista di White Collar ha voluto dire addio a quello che, anche nella serie, era la sua spalla, l’irriverente e simpatico Mozzie, raccogliendo i loro momenti e i dettagli del loro legame e in un passaggio del suo lungo messaggio ricorda il loro ultimo incontro:

“L’ultima cosa che hai fatto quando ci siamo salutati è stata tirare giù la maschera (odio il covid), sorridere e farmi l’occhiolino.

So che non rifletteva il dolore che stavi attraversando, ma era indicativo di tutto ciò che eri e sei per me: qualcuno che mi ha sollevato, che mi ha reso migliore e che mi ha sempre, sempre fatto sorridere”.

Ecco il post integrale di Matte Bomer:

A Matt Bomer si è unita un’altra star di White Collar, l’amata Elizabeth Burke ovvero Tiffani Thiessen. Anche lei ha pubblicato una serie di scatti che li ritraggono insieme e poi ha scritto: “Willie, mio ​​caro dolce amico, ho il cuore a pezzi. È ancora difficile per me credere che tu non sia qui. Hai combattuto questa battaglia con forza e grazia. Il paradiso ha un uomo fantastico oggi e sono incredibilmente fortunati. Ti amo così tanto amico mio“.

Ecco il suo post: