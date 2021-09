Un nuovo ed interessante accordo commerciale è stato sottoscritto tra Helbitz Media, nota società del gruppo Helbiz quotato al Nasdaq (HLBZ) leader mondiale nella micromobilità come monopattini e servizi ad esso collegati, ed Amazon per l’Italia. Una partnership, della durata di tre anni, che è nata per trasmettere il suo canale Helbiz Live sulla nota piattaforma Amazon Prime Video Channels a partire dalle prossime settimane. Si tratta certamente di un’ottima notizia per tutti gli appassionati e tifosi della Serie B di calcio, in quanto tra i contenuti offerti c’è tutto il campionato italiano cadetto trasmesso su un canale ad esso dedicato.

Dunque, ci si potrà abbonare ad Helbiz Live tramite Prime Video Channels e seguire sia la diretta che la differita di tutti i match della regular season di Serie B di calcio e di tutti i playoff/playout (fino a 390 partite), per le prossime stagioni 2021/22, 2022/23 e 2023/24. L’intera offerta di Helbiz Live sarà disponibile e si potrà acquistare su tutti i device e le TV in cui è presente l’app di Amazon Prime Video. Come dichiara Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media, la distribuzione di Helbiz Live su Amazon Prime Video Channels è un passo molto importante per Helbiz Live, in quanto contribuirà ad una maggiore diffusione e distribuzione della piattaforma. Come sempre, lavorano mettendosi dalla parte del cliente ed un accordo come questo nasce proprio dall’esigenza di rendere il servizio di Helbiz Live ancora più fruibile ed acquistabile. Per loro rappresenta una grande soddisfazione collaborare con Amazon ed esser presenti nell’offerta dei canali di Amazon Prime Video.

Ricordiamo che Helbiz Live sarà disponibile per tutti i clienti su Prime Video Channels della piattaforma Amazon attraverso la sottoscrizione di un abbonamento mensile che si potrà acquistare su qualsiasi dispositivo mobile o TV dove, ovviamente, è necessaria la presenza dell’app Prime Video. Maggiori dettagli circa l’abbonamento saranno comunicati successivamente.