Il primo episodio di The Resident 5 è finalmente andato in onda negli Usa e presto, sembra già a metà ottobre, sarà su Sky. Fino a quel momento, però, i fan dovranno darsi da fare e sperare che le cose per Conrad e Nic non si mettano male. Chi ha seguito le novità sa bene che Emily VanCamp ha deciso di lasciare la serie e questo significa che il finale della quarta stagione sarà l’ultimo momento in cui la vedremo e, soprattutto, vedremo i nostri protagonisti insieme.

Al momento non sappiamo ancora come sarà l’uscita di scena della bella infermiera ma quello che è certo è che il primo episodio di The Resident 5 ha già dovuto fare a meno di lei e la trama ha spianato la strada alla sua straziante uscita di scena, cosa ne sarà della bella infermiera?

ATTENZIONE SPOILER!

Quello che abbiamo scoperto ieri nel primo episodio di The Resident 5 è che Nic è ancora viva e vegeta e si sta riposando alle terme fuori città. Il pensiero che potesse arrivare una telefonata a stravolgere tutto non ha permesso ai fan nemmeno di godersi Conrad in versione mammo in questa première ma sappiamo bene che il suo sorriso presto sarà costretto a spegnersi perché l’uscita di scena di Nic è stata annunciata come ‘straziante e inaspettata’.

Quello che sembra facile è presagire la morte di Nic e visto che nel trailer i poliziotti arrivano alla porta di Conrad, l’ipotesi più plausibile è che a portarla via sarà un terribile incidente d’auto o una tragedia improvvisa proprio durante il viaggio di ritorno a casa dell’infermiera. La scena finale del primo episodio di The Resident 5 si chiude con Conrad che trova due chiamate perse della moglie sul suo telefono e un messaggio che dice: “Ti amo. Andate a dormire. Parliamo domani”. Questo domani che, siamo certi, non ci sarà.

Ecco il promo del secondo episodio della serie in onda proprio martedì prossimo: