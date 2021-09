Il cast di Sex and the City, nel bel mezzo delle riprese del revival And Just Like That…, sta affrontando il pesante lutto per la morte di Willie Garson: l’attore è venuto a mancare a soli 53 anni, come annunciato da suo figlio il 21 settembre. Garson aveva appena ritrovato la sua famiglia di Sex and The City nella nuova serie HBO, che farà da sequel all’originale, ed era apparso accanto alla protagonista Sarah Jessica Parker in alcune foto trapelate dal set, a New York.

Il cast di Sex and the City ora dovrà fare a meno di lui e del suo amato personaggio Stanford Blatch, l’amico brillante e talentuoso di Carrie Bradshaw, un agente di successo che nel corso del secondo film si era sposato col compagno di una vita Anthony Marentino (Mario Cantone). Garson è apparso in 27 episodi tra il 1998 e il 2004, prima che White Collar gli regalasse uno dei suoi primi ruoli da protagonista.

Dal cast di Sex and the City sono arrivate le prime dichiarazioni di cordoglio per questa perdita prematura: “La famiglia di ‘Sex And The City’ ha perso uno dei suoi, il nostro fantastico Willie Garson“, ha dichiarato a Variety il produttore esecutivo della serie e del revival, Michael Patrick Williams, ricordando come l’attore fosse con loro sul set, sebbene malato, pochi giorni prima della sua scomparsa.

Il suo spirito e la sua dedizione alla sua arte erano presenti ogni giorno durante le riprese di And Just Like That… Era lì, dandoci tutto se stesso, anche quando era malato. La sua moltitudine di doni come attore e persona mancherà a tutti. In questo momento triste e buio, ci conforta il ricordo della sua gioia e della sua luce.

Tra le attrici del cast di Sex and the City, Cynthia Nixon, interprete di Miranda, lo ha ricordato così su Twitter.

Così profondamente, profondamente tristi per aver perso Willie Garson. Lo amavamo tutti e adoravamo lavorare con lui. Era infinitamente divertente sullo schermo e nella vita reale. Era una fonte di luce, amicizia e una colonna dello spettacolo. Era un professionista consumato, sempre. Il mio cuore è con suo figlio, Nathen Garson. Nathen, spero che tu sappia quanto ti amava e quanto fosse orgoglioso di essere tuo padre”.

Il partner di Garson nel cast di Sex and The City, Mario Cantone, ha fatto sapere di non aver mai avuto “un partner televisivo più brillante” e di essere “devastato e sopraffatto dalla tristezza“: “Strappato a tutti noi molto presto. Eri un dono degli dei. Riposa mia dolce amico. Ti voglio bene“. Anche Kim Cattrall, che non è nel cast del revival ma ha lavorato con Garson nelle sei stagioni della serie originale e nei successivi film, ha voluto manifestare il suo dolore per la perdita: “Una notizia così brutta e una perdita terribilmente triste per la famiglia SATC. Le nostre condoglianze e RIP caro Willie”. Anche Chris Noth, che è stato Mr. Big nella serie e lo sarà ancora nel revival in lavorazione, ha reso omaggio al collega pubblicando un suo fermo immagine e l’emoji di un cuore spezzato.

La star del cast di Sex and The City, Sarah Jessica Parker, non ha ancora commentato l’accaduto: è stata certamente, di tutte le attrici della serie, colei che ha avuto più scene con Garson nel corso delle stagioni e dei due film, dunque per lei il lutto deve essere ancora più difficile da elaborare. La Parker è anche produttrice esecutiva del revival, insieme alle co-star Nixon e Davis: ora la produzione dovrà decidere come proseguire senza il personaggio di Garson, che aveva già girato numerose scene della nuova serie.