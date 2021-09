“Che splendida accoglienza, Cosenza!”, scrive Giuseppe Conte sui social e condivide anche un video dell’accoglienza calorosa che gli ha riservato la città nelle scorse ore.

Le immagini di migliaia di persone in pieno assembramento, con mascherina di protezione individuale ma senza alcun distanziamento, hanno indignato i social. Tanti i commenti giustamente polemici al di sotto dei contenuti di Conte. Tra i tanti spunta quello di Ermal Meta.

Il cantante scrive: “Perché i concerti in questo modo no?” e non è l’unico a sostenere l’assurdità delle immagini condivise dai profili ufficiali di Conte mentre le sorti dei concerti e degli eventi dal vivo sono ancora incerte.

Nonostante l’introduzione del green pass, infatti, gli spettacoli dal vivo non sono ancora ripresi al massimo della capacità. I piccoli eventi si svolgono con distanziamento individuale e rigide norme, oltre a capienze ridotte nelle venue; i grandi eventi sono stati tutti rimandati al prossimo anno, di nuovo. Non si terranno neanche quest’anno i concerti in programma nei palasport, negli stadi e nei club.

Ecco che allora la calorosa accoglienza di Cosenza a Conte fa scalpore. Soprattutto se poi a condividerne le immagini in un video ad hoc sui social è proprio l’account ufficiale dell’ex presidente del Consiglio dei Ministri. La politica viene ritenuta incoerente, questo si evince dai numerosi commenti postati su Instagram e su Facebook: da un lato intende ostacolare il diffondersi della pandemia covid-19 vietando i grandi spettacoli che porterebbe all’assembramento, dall’altro la politica stessa ne genera.

E così Ermal Meta si scusa anche con Salmo, il cui concerto in Sardegna aveva sconvolto gli animi. Si era tenuto senza norme di protezione individuale e senza distanziamento in un assembramento che non nulla ha da invidiare a quello generato da Conte a Cosenza.