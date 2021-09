La nota azienda cinese di elettronica di consumo OPPO prosegue spedita il suo lavoro per il mercato degli smartwatch, malgrado fino ad oggi non abbia ancora riscosso successo in merito ai modelli presentati mesi fa. Lo scorso maggio già erano giunte indiscrezioni attendibili, e adesso pare siano arrivate anche le prime immagini che ritraggono un possibile OPPO Watch Free. Si tratta di un indossabile le cui forme somigliano ai modelli precedenti e che dovrebbe giungere sul mercato tra non molto. Come ben sappiamo, la società con sede a Dongguan ha da poco presentato il Watch 2, che tra l’altro ha debuttato ufficialmente anche in versione ECG Edition (per il momento in Cina). Adesso pare che un nuovo orologio intelligente sia pronto a fare il suo esordio.

Il nuovo wearable OPPO Watch Free, per ora, non presenta alcun dettaglio ufficiale circa le sue caratteristiche e specifiche hardware e software. Possiamo farci un’idea solamente grazie ad immagini render condivise su profilo Twitter dal famoso leaker @evleaks. Dalle foto è possibile notare che il design e lo schermo (probabilmente OLED) sono un perfetto mix tra una smart-band ed uno smartwatch. Il dispositivo sfoggia, infatti, una forma rettangolare con bordi arrotondati e viene mostrato in due colorazioni: nero e oro (con cinturino panna). Ciò che si può notare è la mancanza di un pulsante fisico, e dunque tutte le interazioni con l’OPPO Watch Free saranno esclusivamente da effettuarsi con il touchscreen.

Ovviamente, questo è tutto ciò che è stato estrapolato dalle immagini render pubblicate dal famoso leaker circa l’OPPO Watch Free. Probabilmente si tratterà di un ulteriore modello che va ad aggiungersi (e quindi non a sostituire) il Watch 2 presentato circa due mesi fa. Anche per quanto riguarda le funzionalità ancora non è trapelato nulla di concreto. Non siamo a conoscenza dei tempi in cui l’OEM cinese introdurrà il nuovo dispositivo sul mercato, ma possiamo dire che non dovrebbe volerci molto. Secondo recenti voci di corridoio, difatti, già entro il mese di ottobre potrebbe essere rivelato qualcosa. Non ci resta che aspettare sviluppi.