WhatsApp è l’app di messaggistica istantanea più sfruttata dalla maggior parte delle persone, di qualsiasi età. Questa app gratuita, infatti, consente di scambiare messaggi scritti, audio, immagini e video, in modo rapido e comodo. Ogni conversazione resta archiviata fino a quando non si decide di cancellarla, e immagini e video possono essere salvati automaticamente in bacheca.

Capiamo pertanto che si parla di un’app che può contenere moltissime informazioni riguardo alla vita sociale della persona che la utilizza, dai rapporti con i suoi familiari fino a quelli di lavoro, d’amore e amicizia. Per questo stesso motivo in moltissimi si chiedono come entrare nel WhatsApp di un altro senza farsi scoprire per carpire le informazioni segrete desiderate.

Ma quali sono le principali ragioni che spingono una persona a chiedersi come entrare nel WhatsApp di una persona?

Entrare in un account WhatsApp: le ragioni

I motivi per voler entrare in un account WhatsApp di qualcun altro possono essere i più disparati, e si può dire ce ne siano dei più e dei meni leciti. Quelli che risultano essere più comprensibili, sono per esempio i seguenti:

Prendersi cura dei propri bambini e assicurarsi che non comunichino online con le persone sbagliate; Proteggere genitori o parenti anziani dalle truffe online; Assicurarsi che i propri dipendenti siano fedeli all’azienda e non vendano informazioni commerciali ai concorrenti; Scoprire eventuali tradimenti molto sospetti da parte del coniuge/partner.

Non siamo di certo qui per discutere dell’etica che sta dietro alla volontà di entrare nel WhatsApp altrui, ma vogliamo fornire tutte le migliori informazioni disponibili ad oggi per consentire di farlo con i metodi più affidabili possibili.

Vediamo pertanto le modalità che ad oggi consentono di ottenere risultati accettabili e fidati.

Entrare in WhatsApp di un’altra persona: metodi

Prima di poter stilare questa classifica di modi per entrare in WhatsApp di un’altra persona abbiamo testato le modalità più famose per alcuni mesi, così da poter fornire pareri fondati anche sulla nostra esperienza diretta.

Ci sono in particolare due modi per riuscire a farlo, entrambi con pro e contro. Una cosa importante da sottolineare è che non è possibile entrare nel WhatsApp di qualcuno senza avere le sue credenziali o accesso fisico al suo telefono. La buona notizia, però, è che basta un singolo accesso una sola volta (e di pochi minuti) per sfruttare lo strumento migliore, ovvero un’app spia. Ma andiamo per step, e vediamo il primo metodo utilizzato per chi si chiede se è possibile leggere i messaggi di WhatsApp di un altro.

Sfruttare WhatsApp Web

WhatsApp web è usato da tutti quelli che desiderano sfruttare questa app di messaggistica istantanea non solo da cellulare, ma anche da computer. Scrivere su una tastiera più grande è comodo, e in questo modo inoltre si può utilizzare WhatsApp anche quando il telefono è in carica e poco a portata di mano.

Per poter sfruttare WhatsApp web e, in particolare, entrare in WhatsApp di un’altra persona, è necessario avere a disposizione il suo telefono. Questo perché si dovrà fotografare il QRCode per poter accedere a quello specifico WhatsApp. Questo può risultare semplice se si tratta del cellulare del proprio figlio minorenne, mentre se la persona che si vuole monitorare è un dipendente o un amico, le cose si fanno più complicate. La complicazione è doppia se si pensa che il telefono, dopo essere riusciti a scansionare il QRCode, deve comunque essere acceso e non troppo lontano dal PC con WhatsApp Web.

Sfruttare mSpy, la scelta migliore

Per impazzire in maniera decisamente minore, la scelta giusta è mSpy un’app spia di ultima generazione. Usando questa app, che si installa in pochi minuti, le informazioni che si potranno ottenere sono diverse, non solo inerenti a WhatsApp. Il rapporto qualità-prezzo è eccellente, e per dare un’idea, ecco tutti i pro a favore di mSpy:

Può essere installato rapidamente e con l’assistenza di un team di supporto 24/7; Può funzionare da remoto e in modalità background; Offre più di 30 diverse funzionalità a prezzi convenienti; Garantisce la sicurezza e l’incolumità delle informazioni personali; I dati nel pannello di controllo si aggiornano ogni 5 minuti.

Inoltre si possono monitorare i messaggi scambiati sui social network, le chiamate in entrata e in uscita, controllare la posizione GPS e le note salvate sul telefono. Insomma, un’app di cui non si potrà più fare a meno una volta provata, e non solo per entrare in un account WhatsApp.

Per concludere

Come entrare nel WhatsApp di un altro è una domanda comune e che oggi può trovare risposte sicure e affidabili. Non resta che scaricare un’app come mSpy e rendere la propria vita più leggera e tranquilla.