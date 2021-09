Emozioni e un mistero da risolvere, questo dovranno fare cast e personaggi di Luce dei Tuoi Occhi che da oggi, 22 settembre, saranno in onda su Canale5 al mercoledì sera, salvo cambiamenti. Anna Valle e Giuseppe Zeno saranno al centro della trama della serie che doveva debuttare la scorsa settimana. A causa del calcio (e un po’ del Commissario Montalbano), la serie è slittata a questa sera, ma qual è la sua trama e cosa ci attende?

Nella prima puntata di Luce dei Tuoi Occhi conosceremo Emma Conti, con il volto di Anna Valle, l’etoile di stanza a New York fino a quando, sedici anni dopo, deciderà di tornare a Vicenza. A New York, Emma Conti riceve un biglietto inquietante in cui la avvisano che Alice, la figlia che lei credeva morta subito dopo il parto in realtà è viva ed è una ballerina come lei.

Prende il via da qui la fiction in cui Emma, confusa, decide di tornare a Vicenza per scoprire la verità e affrontare i fantasmi del passato. Emma non ha mai dimenticato il dolore della perdita e così, in ognuna delle allieve dell’Accademia di Danza nate nello stesso periodo di sua figlia, la protagonista inizia a cercare la sua Alice ritrovandola in Valentina.

Sarà l’esame del dna a rivelare se lei è o meno sua figlia. Intanto inizia a lavorare con le sue ballerine, che sono felici di seguire i suoi metodi non convenzionali. Enrico (Giuseppe Zeno), pur essendo attratto da Emma, non condivide i suoi metodi e teme che le ragazze trascureranno la scuola per la danza. Cosa succederà tra i due e cosa ne sarà di Valentina?

In cast e personaggi di Luce dei tuoi Occhi ci saranno Bernardo Casertano nei panni di Davide, grande amore del passato di Emma; Francesca Beggio in quelli di Azzurra, moglie di Roberto (Luca Bastianello); Paola Pitagora è Paola Conti, madre di Emma e Roberto. A loro si unirà Elisa Visari, fidanzata di Andrea Damante, nei panni di Valentina Costa.