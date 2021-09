“Brusche divergenze” tra Morgan e Ballando Con Le Stelle: la sua presenza nel cast del programma Rai potrebbe non essere più così sicura.

Lo apprendiamo dalle pagine del settimanale Chi in edicola. Chi anticipa che le divergenze riguardano la presenza di Morgan a Ballando Con Le Stelle e il contratto tra l’artista e la trasmissione TV, ancora non firmato.

Tutto questo rallenta le procedure che porterebbero Morgan a Ballando Con Le Stelle, in prima serata su Rai1.

Visti i tempi ristretti, inoltre, la sua partecipazione potrebbe essere a rischio. Se tali divergenze non dovessero risolversi immediatamente, infatti, sarebbe poi troppo tardi per prevedere nuovi accordi in vista della prossima stagione del programma, ormai ai blocchi i partenza.

Milly Carlucci, intanto, può già contare sulla cantante Arisa, strappata alla concorrenza di Canale 5. Arrisa non sarà tra i docenti di Amici di Maria De Filippi quest’anno, a favore della partecipazione a Ballando Con Le Stelle in qualità di ballerina. Per lei una nuova sfida all’orizzonte e a Maria gratitudine eterna e l’in bocca al lupo per la nuova edizione del suo talent show.

“Voglio darmi la possibilità di essere ancora un’allieva, di imparare ciò che mi manca, di diventare migliore”, le parole di Arisa sui social nello spiegare la sua decisione. “Amici è un’esperienza incredibile. È stata e rimarrà sempre una delle opportunità più grandi che ho avuto finora nella vita per avere un contatto con la gente vera e per imparare ogni giorno qualcosa da chiunque incrociassi in quel luogo magico”, ha aggiunto la cantante sui social.

Intanto, proprio da Ballando Con Le Stelle, Maria ha portato via il ballerino Raimondo Todaro, nel cast di docenti di Amici con una cattedra di danza. Per l’inserimento di Todaro, l’ex maestra di ballo Lorella Cuccarini è stata spostata al canto: ha conservato il posto tra i docenti ma cambiato disciplina.